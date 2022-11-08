В Херсонской области задержали диверсантов СБУ | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 16:58 Кому-то обещают деньги, кого-то шантажируют. Как СБУ готовит «диверсантов» Военный эксперт Орлов: Киев отправляет на теракты неподготовленных людей Сопровождение сотрудниками ФСБ задержанного одного из членов ДРГ СБУ на территории Херсонской области / РИА «Новости»

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В Херсонской области задержали девятерых граждан Украины, планировавших теракты против местных чиновников. Эксперты уверены, что Киев не тратит много сил и времени на подготовку таких людей, в результате их довольно быстро отлавливают. Однако российской стороне не стоит терять бдительности. Главное — чтобы такие «диверсанты» не продвинулись вглубь страны.

Задержание диверсантов

ФСБ задержала девятерых диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ) за подготовку терактов против сотрудников администрации Херсонской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

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«На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — уточнили в спецслужбе.

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Кураторами задержанных граждан Украины были сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. Они находятся за пределами региона.

«Изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, силовики обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль. Диверсанты планировали использовать его для покушения на сотрудников администрации. Возбуждено уголовное дело по статье 361 («Акт международного терроризма») УК. Фигуранты находятся под стражей.

Подготовить диверсанта несложно

Чтобы подготовить диверсантов, много денег не надо, так как есть специальные подразделения, где служат люди с нужными навыками. Об этом «360» рассказал генерал-майор запаса ФСБ, бывший разведчик Александр Михайлов.

«Речь идет о зоне достаточно повышенной опасности, поэтому вопрос для диверсантов, которые будут совершать свои злодеяния, не так сложен. В этих условиях, когда многое не контролируется, проведение такого диверсионного акта не вызывает сложностей. Опора на маргинальные круги — жителей, которые не разделяют позицию основной массы. Люди, которые обиженные, оскорбленные», — пояснил он.

Что касается вооруженной техники, с ней вопросов в нынешних условиях тоже быть не должно. А вот то, что российская сторона довольно быстро раскрыла замысел диверсантов, — лишь плюс для правоохранителей.

«Киев не оставит мыслей [о диверсиях]. Эти ребята вообще очень упертые. Даже сказать им: „Белое“. Они будут говорить: „Черное“. Под страхом смерти. Им все равно. Конечно, эти операции будут продолжаться достаточно долго. Главное, чтобы они не перенесли эти операции дальше, чем прифронтовая зона. Там все-таки с ними проще бороться, чем в условной Московской области», — сказал Михайлов.

РИА «Новости»

Почему задержанных не стоит называть диверсантами

Называть задержанных диверсантами несколько неправильно, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По его словам, диверсант — целая профессия. Это люди, которых специально обучают проводить террористические акты в тылу противника, очень серьезно подготовленные.

«А тех людей, которых задерживают на присоединенных к Российской Федерации территориях, это скорее агентурно-боевые группы, которые создает СБУ в рамках своей террористической деятельности. Вербуют определенных людей. Кому-то сулят деньги. На кого-то находят компромат. У кого-то родители находятся в заложниках, семьи, родственники. И из них уже формируют агентурные группы, которые, по сути, должны устраивать в нашем тылу покушения, диверсии, террористические акты», — объяснил собеседник «360».

В силу, как правило, низкой квалификации и никого морального духа такие «диверсанты» плохо конспирируются, добавил эксперт. Естественно, их рано или поздно задерживают.