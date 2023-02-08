Член ВГА Рогов: российская армия будет гнать нацистскую гадину с Украины как можно дальше

Российская армия продвигается в районе Артемовска , постепенно замыкая кольцо вокруг десятитысячной группировки противника. Трасса на Константиновку — единственный оставшийся маршрут, по которому ВСУ могут доставлять боеприпасы своим позициям. Скоро он может перейти под контроль россиян. «360» выяснил, как Россия должна развивать военные успехи.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Сдержанный оптимизм

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов:

События, происходящие на линии фронта, вызывают пусть и сдержанный, но оптимизм. Это связано сразу с несколькими аспектами.

Во-первых, мы видим, к властям Украины приходит осознание, что они потеряют Артемовск — и не только его. Об этом можно судить по интервью Данилова (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов — прим. ред.), заявившего, что они опасаются наступления российских войск в Запорожской и Харьковской областях — после Донбасса.

Плюс к этому, напомню слова Алексея Арестовича о том, что скоро Украина окончательно потеряет Донбасс. Правда, он тут же озвучивает мечты по захвату Мелитополя и Бердянска. Но это отдельный вопрос.

Зеленскому нужно удерживать Артемовск до очередной встречи натовцев на авиабазе Рамштайн, где ему должны дать новые порции финансирования и оружия. Именно с этим связано нелогичное затягивание на данном направлении отступления, хотя понятно: украинская группировка обречена и несет большие потери.

Большую часть путей снабжения у боевиков Зеленского в Артемовске отрезали. Осталась одна дорога на Часов Яр.

В информационном поле они, конечно, нарисуют сколько угодно «перемог». Но на полях сражения — положение десятитысячной группировки противника стремительно движется к окружению.

Роль беспилотников в конфликте серьезная, поэтому удар по заводу в Харькове дополнительно подорвет боеспособность ВСУ. А с учетом вчерашнего пожара в Литве на заводе БПЛА мы видим синхронность действий, которая обнадеживает.

Чем меньше у противника будет такой техники, тем меньше погибнет наших ребят и удастся меньшой ценой освободить родную землю от нацистской чумы.

Сейчас у наших людей настрой боевой, они рвутся в бой, появилось здоровое чувство куража — будем гнать нацистскую гадину. Как можно дальше.