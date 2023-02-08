08 февраля 2023, 17:00
Итог предрешен. Как Россия будет развивать успехи на фронте
Член ВГА Рогов: российская армия будет гнать нацистскую гадину с Украины как можно дальше
Российская армия продвигается в районе Артемовска, постепенно замыкая кольцо вокруг десятитысячной группировки противника. Трасса на Константиновку — единственный оставшийся маршрут, по которому ВСУ могут доставлять боеприпасы своим позициям. Скоро он может перейти под контроль россиян. «360» выяснил, как Россия должна развивать военные успехи.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Сдержанный оптимизм
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов:
События, происходящие на линии фронта, вызывают пусть и сдержанный, но оптимизм. Это связано сразу с несколькими аспектами.
Во-первых, мы видим, к властям Украины приходит осознание, что они потеряют Артемовск — и не только его. Об этом можно судить по интервью Данилова (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов — прим. ред.), заявившего, что они опасаются наступления российских войск в Запорожской и Харьковской областях — после Донбасса.
Плюс к этому, напомню слова Алексея Арестовича о том, что скоро Украина окончательно потеряет Донбасс. Правда, он тут же озвучивает мечты по захвату Мелитополя и Бердянска. Но это отдельный вопрос.
Зеленскому нужно удерживать Артемовск до очередной встречи натовцев на авиабазе Рамштайн, где ему должны дать новые порции финансирования и оружия. Именно с этим связано нелогичное затягивание на данном направлении отступления, хотя понятно: украинская группировка обречена и несет большие потери.
Большую часть путей снабжения у боевиков Зеленского в Артемовске отрезали. Осталась одна дорога на Часов Яр.
В информационном поле они, конечно, нарисуют сколько угодно «перемог». Но на полях сражения — положение десятитысячной группировки противника стремительно движется к окружению.
Роль беспилотников в конфликте серьезная, поэтому удар по заводу в Харькове дополнительно подорвет боеспособность ВСУ. А с учетом вчерашнего пожара в Литве на заводе БПЛА мы видим синхронность действий, которая обнадеживает.
Чем меньше у противника будет такой техники, тем меньше погибнет наших ребят и удастся меньшой ценой освободить родную землю от нацистской чумы.
Сейчас у наших людей настрой боевой, они рвутся в бой, появилось здоровое чувство куража — будем гнать нацистскую гадину. Как можно дальше.
Украина будет вынуждена откатиться
Экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник:
В ближайшие дни будет решаться вопрос Артемовска. Это крупный логистический центр, который открывает движение на целый ряд других территорий, и практически делает бессмысленным удержание того же Северска, который был включен в линию обороны Северск — Соледар — Артемовск.
Если говорить об атмосфере в районе Артемовска, то там ситуация развивается по достаточно понятному сценарию. По предварительным данным, живой силы противника скопилось около 10 тысяч человек, а дорога для снабжения осталась одна.
Потенциально по этой же дороге может быть выведена хотя бы часть подразделений. Ситуация становится все хуже для ВСУ. И только политические установки заставляют их оставаться на местах.
Наблюдается наше превосходство, но идут тяжелые бои, мы встречаем серьезное сопротивление. Тем не менее итог предрешен.
Мы долго к этому шли, украинцы держались достаточно длительный срок за этот рубеж. Вопрос лишь в том, оставят солдат ВСУ в городе или все-таки частично выведут.
После потери Артемовска Украина будет вынуждена откатиться на другие линии обороны. Скорее всего, это будет рубеж Славянск — Краматорск — Дружковка.
В районе Северска сейчас сложная ситуация. Там наши войска добились определенных успехов, но они не настолько велики. Есть продвижение только по доминирующим точкам. Мы улучшаем свое тактическое положение, чтобы и дальше наносить удары по концентрации сил противника в направлении Северска и Красного Лимана.
В то же время украинцы целятся оттуда по ближайшим населенным пунктам, стараясь поразить жилые кварталы, социальные учреждения, хотят нанести как можно более болезненные удары. Яркий пример — Кременная, по которой четыре дня усиленно били.
Но это никак не меняет характер спецоперации. Ключевой момент сейчас — взятие украинской линии обороны, которая держалась полгода и была построена очень скрупулезно, с учетом всех рекомендаций фортификационной науки. Постепенно ей приходит конец.
Думаю, сейчас наше командование будет исходить из экономии ресурсов, применяя новые тактики, чтобы при минимальных потерях получить контроль над этой территорий. А там, где враг еще упирается, — попросту «разнести» из тяжелой артиллерии укрепления.
Нанесение ударов по любым тыловым объектам, которые используются для снабжения ВСУ, очень болезненны для украинской стороны. А мы видим, что вместе с серьезным нанесением ущерба энергосети началось поэтапное уничтожение военных производств: ремонтных цехов, заводов по изготовлению БПЛА.
Это крайне важно, потому что затрудняет им логистику, заставляет выносить производства и ремонтные базы за пределы Украины — в Чехию или Польшу, например. Возникают серьезные разрывы поставок.
Если сюда мы добавим уничтожение самих логистических цепочек, то это тоже существенным образом отразится на поле боя. Если военную технику и боекомплекты для ВСУ не будут успевать доставлять к линии соприкосновения вовремя, наших побед станет еще больше.
Ждем изменений на стратегическом уровне
Интернационалист, участник СВО, солист Донецкой филармонии Франсуа Модеме:
ВСУ не уйдут из Артемовская сами, будут там до конца. Россия возьмет населенный пункт. Здесь можно ожидать «соледарский» вариант развития ситуации. Еще две-три недели будут бои, а потом — полное окружение.
Частично вэсэушники будут сражаться до последнего, частично — сдаваться.
Почему важен удар по заводу в Харькове, где производили БПЛА? Различные мошенники и коррупционеры зарабатывают деньги на боевых действиях. Для них производство БПЛА — просто схема обогащения. Мы этому препятствуем.
Украинцы еще могут закупать беспилотники в Чехии и Румынии. Нам нужно проводить невоенные специальные операции, чтобы и там не давать производить оружие.
Тактика наших войск пока изменилась несильно, фронт меняется небыстро. Но подчеркну: работаем намного грамотнее, чем в начале СВО, и это сильно ощущается. Командиры стали лучше понимать все вопросы ведения современного боя и координации между подразделениями.
Мы ждем изменений на стратегическом уровне, то есть когда сможем собрать ударный кулак и прорвать оборону противника. Возможно, это и увидим в ближайшие два-три месяца.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Харьков
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