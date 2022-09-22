Референдумы в Донбассе станут русской ирредентой: объединение народа не противоречит истории | 360°

Спецоперация 22 сентября 2022, 19:28 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Русская ирредента. Донбасс и освобожденные территории готовы к референдумам Политолог Бредихин заявил, что россияне восстанавливают свою историческую родину Freepik.com

Читать 360tv в

Донбасс и освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей отчитались о готовности к референдумам. Соблюдение всех правил волеизъявления будут контролировать международные наблюдатели. Политологи уверены, что это шаг в будущее.

Люди ждут референдумов

Готовятся к старту референдумы о вхождении в состав Российской Федерации освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. За четыре дня, с 23 по 27 сентября включительно, жители этих регионов смогут решить, хотят ли они стать россиянами.

Реклама

Готовность сделать выбор местные администрации подтвердили 20 сентября. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале рассказал, что люди постоянно спрашивали, когда состоятся референдумы, и просили власти сделать все, чтобы Россия не ушла с освобожденных территорий.

Реклама

Три дня избирательные комиссии будут работать на придомовых территориях. В последний день можно отдать свой голос непосредственно на избирательных участках. Владимир Путин заверил, что российское правительство поддержит выбор большинства жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

Freepik.com

Результаты референдума нельзя подтасовать

Подготовка к народному волеизъявлению практически завершена. В бюллетенях на русском или украинском языках, кому как удобнее, люди должны ответить только «да» или «нет» — за объединение с Россией либо против. Листы для голосования развезли по избирательным участкам.

Учтены все меры безопасности. Ящики для голосований нельзя незаметно вскрыть или просто вытряхнуть из них бюллетени: специальная лента сразу выявит такие попытки. Кроме того, каждый листок обладает уникальным номером, подменить ничего не получится. До начала подсчета голосов ящик будет храниться в сейфе.

Международными наблюдателями на референдумах станут представители стран Шанхайской организации сотрудничества — России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Кроме того, не исключают участие делегаций Сербии, Венесуэлы и Афганистана.

Великая русская ирредента

Кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в разговоре с «360» выразил мнение, что сейчас происходит великая русская ирредента — присоединение к России приграничных территорий, на которых проживает этнически русское население.

Политолог напомнил, что в мировой истории есть немало аналогичных примеров. Например, именно так создали итальянское государство. Собственно, термин «ирредентизм» («неосвобожденный») зародился именно в Италии конца XIX — начале XX века. Тогда она присоединила к себе приграничные территории Австро-Венгрии, на которых жили итальянцы.

Подобный процесс был в Испании, Франции и других странах. Сегодня мы восстанавливаем свою историческую родину. Фактически референдумы на территории Херсона, Запорожья, Донецка, Луганска — продолжение крымского прецедента, неразрывный с ним процесс и, безусловно, шаг в будущее Антон Бредихин научный руководитель Центра этнических и международных исследований.

По его словам, нынешние референдумы дают надежду, что и другие территории, которые временно находятся вне границ нашей страны, смогут вернуться. Истерики мировой общественности по этому поводу постепенно сойдут на нет, тем более что процесс признания Российской Федерации в новых границах, скорее всего, начнется не на Западе, на Востоке, подытожил Бредихин.

1 0 0 0 0 0