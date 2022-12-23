Эксклюзив 23 декабря 2022, 13:14 На пути к новому мировому порядку. Итоги 10 месяцев российской спецоперации Публицист Новоселов рассказал, чего добилась Россия с 24 февраля 2022 года РИА «Новости»

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Почти 10 месяцев назад президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и денацификации Украины. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» подвел промежуточные итоги и рассказал, чего нам удалось добиться за это время.

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Далее — прямая речь.

Прошло 10 месяцев с исторического заседания Совета безопасности России, на котором приняли решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Прошло почти 10 месяцев с начала специальной военной операции на Украине.

Ситуация на украинском фронте общеизвестна, но это не единственный фронт, на котором сражается Россия. СВО стала лишь новым этапом конфликта между глобалистскими планами коллективного Запада и стремлениями независимых стран, желающих сохранить суверенитет, свои культуру и традиции, развиваться собственным путем, не следуя «политкорректным» правилам.

РИА «Новости»

Военный аспект спецоперации был с самого начала вторичным. Основной конфликт шел совсем в другом измерении, и сражалась Россия отнюдь не с Украиной. Десять месяцев — достаточно долгий срок, чтобы оценить промежуточные результаты. Поэтому давайте посмотрим, чего добилась Россия за это время.

России удалось подорвать мировое доверие к доллару США. В начале года весь мир отнесся к этой возможности скептически, однако в ноябре и декабре международными сделками за рубли, рупии, юани и другие национальные валюты уже никого не удивишь.

России удалось подорвать мировое доверие к западной свободе и демократии. Запад показал свое истинное лицо, нагло манипулируя общественным мнением, запрещая российские каналы и блокируя все источники информации, противоречащие его информационной картине.

России удалось подорвать мировое доверие к западным финансовым институтам. Заморозив российские активы, коллективный Запад отпугнул даже союзников в странах третьего мира. Теперь они обеспокоены тем, что может случится, если они поссорятся с гегемоном, и ищут альтернативные варианты инвестиций.

России удалось сделать первый шаг на пути к новому мировому порядку. Все больше и больше стран дрейфуют по направлению к БРИКС и его альтернативным экономическим проектам. В мире стала востребована альтернатива коллективному Западу, который сопровождает экономически выгодные для третьих стран соглашения требованиями принять западные культуру и ценности, какими бы чуждыми они ни были для этих государств.

России удалось расширить трещину между США и их союзниками и вассалами в ЕС. В условиях энергетического кризиса американцы приняли решение нажиться на бедах Европы, и далеко не все европейцы довольным этим. Более того, Штаты пытаются переманить европейскую промышленность в Западное полушарие, а слабосильные лидеры Евросоюза не способны оказать этому сопротивление.

России удалось подорвать мировую веру в мощь оборонной промышленности Европы и Америки. Оказалось, их промышленность не способна поддерживать даже второстепенный военный конфликт с участием сильного противника без истощения резервов собственных вооруженных сил.

России удалось пережить самый сильный удар, который мог ей нанести коллективный Запад, — беспрецедентные экономические санкции, разрыв торговых связей и уход большей части иностранных компаний из России. Более того, экономические последствия этого удара для нас оказались гораздо менее существенными, чем для самого Запада.

Уже неизбежная победа российской армии на Украине положит начало новому витку противостояния, когда обновленная сильная Россия более не будет противостоять Западу в одиночку, а сможет ощутить полную поддержку тех стран, которые разделяют ее видение будущего.