Эксклюзив 30 декабря 2022, 13:48 Итоги 2022 года. Спецоперация России на Украине Публицист Новоселов: наступающий 2023-й должен остаться в истории как год победы России РИА «Новости»

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Уходящий год буквально изменил мир, а самым громким событием 2022-го, которому постоянно были посвящены почти все заголовки мировых СМИ, стала российская спецоперация на Украине. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» подвел промежуточные итоги.

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Далее — прямая речь.

Российскую спецоперацию на Украине окружает много лжи, фейков и дезинформации. Коллективный Запад развернул полноценную информационную войну против России и непрерывно порочил ее в мировом информационном пространстве. Так что восстановление истины остается делом будущего, и даже победа России вряд ли остановит поток лжи.

Итак, как проходила СВО? Всего можно выделить три этапа, которые имели разные цели и им сопутствовали разные обстоятельства.

РИА «Новости»

Первый этап длился с 24 февраля и до прекращения украинской стороной переговоров в апреле под лживым предлогом и давлением коллективного Запада.

На этом этапе Москва использовала ограниченный военный контингент с множеством ограничений и демонстрировала готовность быстро свернуть операцию после принятия противной стороной российских условий.

С самого начала было понятно, что Украина не может равняться с Россией в военном плане, несмотря на многочисленные победы в мировых СМИ, ей было сложно справиться даже с ограниченными российскими силами. В этот период Россия не ставила перед собой цели взять под контроль территорию Украины или сместить ее правительство, а просто хотела дать киевскому режиму по рукам, заставить признать реальность и исключить возможности конфликта в будущем.

Если бы Россия имела дело только с Украиной, эта цель была бы достигнута. Однако власти США решили, что пришло время проверить Россию на прочность и по возможности ослабить ее. Штаты стали косвенным участником конфликта и взяли на себя задачу обеспечить киевский режим всем необходимым для противостояния. Целью Вашингтона было и остается сражаться с русскими до последнего украинца.

Второй этап начался в апреле. Это было достаточно странное время. Россия продолжала воздерживаться от использования тяжелых вооружений и нанесения ущерба инфраструктуре, однако добилась ряда успехов, главным из которых стало взятие Мариуполя. Тем временем Украина провела несколько волн мобилизации, вооружила новобранцев западным оружием, которое поступало ей в огромных количествах.

К концу лета Украина собрала мощную армию и перешла к активным действиям, добившись некоторых локальных успехов. После этого российская сторона приняла решение взяться за дело всерьез.

Это уже было не просто принуждение киевского режима к миру: сама по себе Украина обанкротилась еще в августе. Москве пришлось противостоять военной и экономической мощи западных стран. Однако отказаться от спецоперации было нельзя, это означало бы конец России, какой мы ее знаем.

Этап закончился в сентябре-октябре, после взрывов на «Северном потоке», референдумов в четырех бывших украинских регионах и террористической атаки на Крымский мост. Именно тогда Россия серьезно взялась за дело и перешла к операции в стиле «Шок и трепет».

Так и начался третий этап, который продолжается и сейчас. Россия все еще старается щадить гражданское население, однако больше не щадит Украину как государство.

Массированные удары ракет и беспилотников практически вывели из строя украинскую энергосистему и в последнее время главной целью стали остатки ее системы ПВО.

Эта тактика подразумевает лишение противника возможности вести боевые действия перед началом массированного наступления, которое уже не встретит серьезного сопротивления. Естественно, жизни российских солдат на этом этапе должны быть главным приоритетом. Такой логикой и руководствуется российское командование, в том числе при принятии таких тяжелых решений, как решение отвести войска из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра.

РИА «Новости»

Выбранный подход показал отличные результаты, и уже видны признаки того, что сопротивление противника может рухнуть. Победа еще не достигнута, но сомнений в ней остается очень мало.

Так что давайте пожелаем, чтобы наступающий 2023-й остался в истории как год победы России.