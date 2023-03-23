Эксклюзив 23 марта 2023, 21:41 Искусство российских танкистов против британских снарядов с ураном. России есть чем ответить Военный аналитик Онуфриенко: России есть чем ответить на отправку ВСУ снарядов с ураном

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Заявление Вашингтона о поставке на Украину снарядов с обедненным ураном — это очередной шаг к эскалации со стороны Запада и нарушение международного права. Россия не оставит это без ответа. Какие последствия будут от применения таких снарядов и как им противостоять, разобрали Михаил Онуфриенко и Екатерина Малашенко в специальном проекте «360».

Далее — прямая речь.

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Никакого преимущества, все дело в умении

Единственное отличие снарядов с обедненным ураном в том, что он имеет значительно больший вес, чем-то же железо. Плотность железа менее 8 [грамм на кубический сантиметр], снаряды с обедненным ураном — 19 с небольшим. То есть более чем в два раза. Благодаря этому проникающая способность сердечника выше, поражающая способность выше.

Принципиально в современной технике это не дает никому никакого преимущества однозначного. Здесь мы переходим в чисто технические подробности. Все упирается на самом деле в искусство танкистов, в их умение применять ту технику, которую они используют. Естественно, имея иностранную технику, которую они (ВСУ — прим. ред.) в глаза никогда не видели, качество ее использования будет определенно ниже.

Ну, а во всем остальном опасность урана в том, что эти сердечники при попадании в цель разрушаются, образуется большое количество урановой пыли. И хотя ее радиационная опасность минимальна, радиационный фон порядка 60% от обычного урана, но суть в том, что попадая в легкие эта пыль оседает, забивается в печень, почки, и это ведет к росту онкологических заболеваний. То есть химическая опасность этих боеприпасов очень высока именно в отложенном на 10-15 лет времени.

Опыт прошлого ничему не научил

Дело в том, что мы неоднократно убеждались в том, что все предупреждения России игнорируются Западом, и он совершенно легко и непринужденно пересекает очередные, как сейчас модно говорить, красные линии. Единственный способ их остановить — это действительно продемонстрировать весь спектр имеющихся в России вооружений, которые до сих пор не применялись.

Я не говорю о ядерном оружии, я говорю об обычных вооружениях, которые действительно на сегодняшний день ВС России не применяют. Не говоря уже о том, что у нас остается хороший козырь — мы можем начать бить по пунктам снабжения и линиям снабжения противника, изменив ситуацию кардинальным образом.