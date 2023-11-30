Эксклюзив 30 ноября 2023, 15:45 «Мы не должны бояться говорить правду». Интервью с военкором Вологдой из зоны СВО Военкор Вологда: в зоне СВО не стоит гнаться за сенсационными событиями Телеканал «360»

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Вологжанин Михаил Суриков — мастер спорта международного класса по универсальному бою, а также ветеран боевых действий и участник Первой чеченской кампании. С начала спецоперации на Украине он стал военкором с позывным Вологда. О своей работе Михаил рассказал в интервью корреспонденту «360» Елене Кононовой.

Встретиться с военкором удалось в тыловом городе, куда он ненадолго вырвался. Большую часть времени Вологда проводит на позициях, с бойцами. Он бесшумно следует за военнослужащими через лесопосадку и спит в окопах. Военкор не делает «горячих» репортажей, а фиксирует происходящее, подвиги и промахи, реальную жизнь.

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Вологда рассказал, как должен работать журналист в зоне боевых действий, чтобы не навредить ни военным, ни гражданским.

Память должна остаться

Во время Первой чеченской кампании, когда Михаил Суриков был командиром стрелкового отряда, к бойцам приехала съемочная группа. Суриков ее не пустил, потому что там «разматывало конкретно».

«С Первой чеченской кампании у нас очень мало осталось фотографий. Однажды к нам приехала съемочная группа, я сам ее не пустил. <…> И отвечать еще за них, когда большие потери, сложные боевые действия. Были еще и поверья: нельзя перед выходом фотографироваться, сниматься, только после», — поделился он.

Вологда добавил, что перед боем человек думает совсем о другом, нежели передать на камеру пару приветов родным. Однако сейчас, работая военным корреспондентом, Михаил объясняет ребятам, что это действительно нужно.

Это — память. Истории. Мы понимаем, что может произойти всякое. Но память должна остаться. Михаил Суриков

Каким должен быть военный корреспондент

О подвигах и победах бойцов тоже нужно рассказывать, отметил военкор. По его словам, главное — соблюдать правила безопасности, чтобы не навредить военнослужащим.

«Когда я снимаю, не должно быть привязок к местности. Названий, точек. Я выдерживаю информацию», — рассказал Суриков.

Вологда объяснил, что военный корреспондент должен быть разносторонним.

«Он должен быть и разведчиком, и медиком. Передвигаться по позициям под обстрелом. Вплоть до того, чтобы техникой уметь управлять, всякое может быть в бою», — заявил он.

В зоне боевых действий не стоит гнаться за сенсационными событиями, подчеркнул Михаил. Если это героический подвиг, то о нем и так узнают.

Сила — в правде

Бойцы в зоне спецоперации делают невозможное, их героизм нельзя передать словами, рассказал Вологда. Это обычные люди — продавцы, трактористы, но они совершают большие подвиги и проявляют мужество. Иногда возникают сложности, но многие боятся об этом говорить.

«Мы не должны бояться говорить правду», — подчеркнул он.

Враг хочет полностью уничтожить все русское, и сейчас решается судьба Отечества. Поэтому нельзя опасаться, что за правду будут ругать, заключил Вологда.