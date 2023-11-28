Спецоперация 28 ноября 2023, 22:12 Интенсивность боев снизилась. Наступление зимы в зоне СВО сыграет на руку ВС России Полковник Литовкин: с приходом зимы преимущество осталось за ВС РФ в зоне СВО Министерство обороны Украины

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Из-за непогоды интенсивность боев в зоне проведения специальной операции значительно снизилась. Обрушившийся накануне мощный шторм парализовал работу авиации, артиллерии, беспилотников и техники, на некоторых участках боевые действия вовсе прекратились. Что будет происходить на поле боя зимой — в материале «360».

Что происходило в зоне СВО 27 ноября

Накануне в ряде регионов России и на Украине разбушевалась непогода. По данным Telegram-канала «Фронтовая птичка», экстремальные условия вынудили ВСУ и Вооруженные силы России приостановить боевые действия на Запорожском направлении. В течение дня военные с обеих сторон начали совершать вылазки.

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Из хроник военкоров следует, что на Донецком направлении российская армия продолжила операцию по окружению Авдеевки. Под контроль ВС РФ перешли очистные сооружения коксохимического завода.

На Времьевском участке подразделения 127-й мотострелковой бригады улучшили тактическое положение, заняв выгодные высоты. На Херсонском направлении украинские боевики попытались занять новые позиции у села Крынки, но под огнем российской артиллерии отступили.

Из-за большого количества снега на Украине оказались заблокированы десятки дорог, в том числе в Одесской, Киевской и Николаевской областях. Это может отразиться на логистических возможностях ВСУ. При этом украинская армия пытается атаковать надводными беспилотниками Крым, так как шторм мог разнести специальную защиту полуострова от кораблей и морских дронов ВСУ.

РИА «Новости»

Преимущество за Россией

Резкое наступление зимы играет на руку тем войскам, которые обладают современной боевой гусеничной техникой. Также преимущество за хорошо одетыми бойцами, у которых есть теплая форма, предназначенная для боевых действий зимой, рассказал «360» полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Я думаю, что в российской армии это все есть, в отличие от Украины, в которой техника в основном западного производства, она колесная. Колесная техника буксует, она не может двигаться в сугробах», — подчеркнул он.

Полковник обратил внимание на сообщения в Сети, согласно которым украинская армия ко всему прочему еще и плохо одета.

«Поэтому за нами преимущество определенное. Будем мы пользоваться этим преимуществом или не будем — это уже задача, которую решает командование нашей группировки», — подчеркнул Литовкин.

РИА «Новости»

Не надо обожествлять беспилотники

Беспилотные летательные аппараты играют важную роль в боевых действиях, особенно на Украине, напомнил полковник. В условиях тумана, дождя и снегопада дронам действительно тяжело летать. Но помимо БПЛА есть еще тактическая и звуковая разведка, а также разведка переднего края, когда военные наблюдают за противником с помощью оптических приборов.

«Обожествлять беспилотники не надо. Они играют существенную роль в современных боевых действиях, особенно на Украине. Но ведь [сражения] велись и до появления беспилотников, и как-то справлялись, и как-то одерживали победу, и артиллерия тоже стреляла очень точно и без беспилотников», — заключил специалист.

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко ранее заявил о возросших потерях в рядах ВСУ на Купянском направлении. Он связал это с ухудшением погодных условий и некачественной формой украинских бойцов.

Наступление зимы и четкая тактика российской армии ограничивают Вооруженные силы Украины. При этом поставленная Западом техника так и не стала «волшебным оружием», и теперь, с приходом холодов, ВСУ приходится рассчитывать каждый шаг.