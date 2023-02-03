Спецоперация 03 февраля 2023, 16:15 «Хоть тушкой, хоть чучелом». Почему США не готовы расстаться с 80% украинских земель Депутат Госдумы Вассерман: сохранение Украины в каком-либо виде недопустимо для России РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки предлагали России 20% украинских территорий в обмен на мир, сообщили зарубежные СМИ. Однако и Киев, и Москва отказались. Российская сторона в любом случае планирует выполнить все задачи спецоперации, чтобы Украина не оставалась угрозой для следующих поколений россиян.

Мирный план от США

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе предложил Киеву передать около 20% территории Украины российской стороне — в обмен мирный договор. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitungсо со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.

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По данным издания, инициатором такого мирного плана выступил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Бернс, как утверждают авторы статьи, тайно приезжал в Москву в начале года.

The Washington Post тем временем написала, что в середине января глава ЦРУ тайно побывал и в Киеве. Он проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о том, какие «военные планы» Россия может иметь на ближайшие недели и месяцы.

Но обе стороны отвергли предложение Бернса. По словам источников Neue Zürcher Zeitungсо, киевский режим не хочет отказываться от части земель. Москва же уверена, что «в любом случае выиграет», пусть и в долгосрочной перспективе. Только после этого Вашингтон решил отправить ВСУ танки Abrams, уточняется в материале.

Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Реакция США на статью

Неназванный сотрудник ЦРУ в беседе с Newsweek посчитал информацию, опубликованную в Neue Zürcher Zeitungсо, «совершенно ложной». Однако заместитель пресс-секретаря Совета нацбезопасности США Шон Дэветт оказался менее категоричен: по его мнению, публикация швейцарской газеты всего лишь «неточна».

Официально мирные переговоры между Москвой и Киевом прекратились в мае 2022 года по инициативе украинских властей. В октябре Зеленский вовсе подписал указ, который исключает возможность дальнейших контактов с российским лидером Владимиром Путиным.

РИА «Новости»

Почему США выгодно сохранить 80% Украины

Сохранение территории, именуемой «независимая Украина», в каком-либо виде недопустимо. Более того, это опасно для России, заявил «360» депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман. Поэтому Вашингтон пытался отстоять большую часть украинских земель дипломатическим путем.

«Полагаю, не я один осознаю этот факт. И те, кто заинтересован в продолжении террора, готовы сохранять Украину в каком-либо виде. Как сказано в старом анекдоте советских времен: хоть тушкой, хоть чучелом. Лишь бы оставалась возможность возобновления террора при первой же возможности», — объяснил он.

Глава Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, уверен, что в условиях, когда потери велики, когда украинское общество пронизано нацизмом и фашизмом, заключать мир на подобных условиях нельзя.

Это создание плацдарма для дальнейшего, прошу прощения, геморроя для России, для наших внуков и правнуков на тысячелетия. И это уже потом закончится по-другому. Обосновать будет невозможно. Сегодняшняя ситуация — ситуация, при которой Россия смирилась <…> с развалом великой страны. Тогда она называлась СССР. Россия пошла на это. Но Запад <…> не успокоился. Он подобрал под себя, переформатировал бывшие союзные республики, сделал их врагами России. <…> Создал плацдарм для ее дальнейшего уничтожения. Франц Клинцевич

У Москвы нет другого выхода, кроме как выполнить все задачи спецоперации, довести начатое до конца, подытожил Клинцевич.