Эксклюзив 26 марта 2023, 20:27 «Хочу помогать». Мария из Донецка рассказала, почему, живя в Москве, постоянно возвращается на малую родину Мария из Донецка рассказала, как лично отвозит гумпомощь в родной город из Москвы

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Мария Киселева жила в Донецке до окончания школы, затем поступила в московский вуз, но все равно постоянно ездит на малую родину. И не только к близким, но и ради гуманитарной помощи: сама организует ее сбор и лично же отвозит. Об этом Мария рассказала в интервью каналу «360» в рамках проекта «Жеребцова и точка».

Изначально Мария поступила в донецкий университет, но, поехав с матерью к друзьям в Москву развеяться, — увидела, что «жизнь может быть другой, без страха за себя и близких». Другие масштабы, другие возможности.

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«Подумала, что могу получить крутое образование, вернуться с новыми знаниями, проектами и, когда все закончится, приложить руку к восстановлению родного города хотя бы с какой-то стороны», — вспомнила девушка.

Сейчас, по ее мнению, жизнь в Москве дает ей больше возможностей для того, чтобы помогать участникам спецоперации.

Маша живет на два города: две-три недели в столице, примерно столько же потом в Донецке, куда привозит гуманитарную помощь.

«Понимаю, что все не зря»

Все началось со знакомства с ребятами из ВШЭ, которые организовали молодежное патриотическое движение «Белый ворон». Начали вместе работать, и однажды волонтеры устроили встречу с военнослужащим из Донецка. Тогда девушка и вдохновилась.

«Решила заниматься чем-то практическим — собирать гумпомощь, отвозить. Стала объявлять в своем канале денежные сборы, закупали для бойцов то, о чем они просили. Они говорят, что один из самых расходуемых материалов у них носки», — добавила Мария Киселева.

Некоторые жители присылают вещи, которые сшили, связали своими руками. По словам Марии, ребята такому очень радуются. Вместе с вещами отправляют медикаменты и предметы личной гигиены, сладости для поднятия боевого духа.

«Какие-то нужды военных закрываем. Отвожу в Белгород, в Донецк. Приятно, когда можешь посмотреть им в глаза, они тебя благодарят, обнимают, говорят добрые слова, и ты понимаешь, что все не зря», — поделилась девушка.

Многие ее знакомые служат, да и сама она хотела пойти служить, но дала матери слово, что окончит учебу. Мама, конечно, волнуется, но привыкла к инициативности дочери.

«Она сказала: „Принеси диплом и делай что хочешь“», — с улыбкой сообщила Мария.

«Тишина пугает больше, чем взрывы»

Девушка не боится смерти, но во время сильных обстрелов предпочитает быть рядом с близкими. Опять же не из страха за свою жизнь.

«Не так страшно погибнуть самой, как то, что может погибнуть кто-то из близких. Когда ты за тысячу километров и знаешь все только из новостей и от слов близких, ты этого сам не видишь и тебе страшно. Когда ты там и родные рядом, видишь, что во время обстрела они спрятались, это уже не так страшно. И есть осознание: если погибнут они, погибну и я вместе с ними. Это успокаивает», — призналась Мария.

Ее мать принципиально не стала эвакуироваться в 2022 году — понимает, что принесет больше пользы, оставаясь дома. По той же причине туда постоянно тянет и дочь.

Район, в котором расположен их дом, относительно спокойный, считает Мария. Некоторые его жители погибли, но находясь в других частях Донецка.

Звуки взрывов и прилетов страшны, но, видимо привыкнув к ним, Мария Киселева обнаружила, что теперь ей сложнее в тишине.

«Ловлю себя на мысли, что мне сложно находиться в Москве, потому что здесь тихо: нет выстрелов, взрывов, звуков хода техники по трассе. В Донецке, слыша все это, ты осознаешь, что жив и дома. А в тишине начинают закрадываться мысли о том, что что-то случилось. Некомфортно. Без этого уже даже тяжело», — поделилась собеседница «360».

Она слышала, что солдаты испытывают похожие сложности после войны, но даже не думала, что такое случится с ней.