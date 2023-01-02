Эксклюзив 02 января 2023, 19:51 HIMARS навели с земли. Ударить по Макеевке помог наводчик Военный журналист Борзенко: удар ВСУ в Макеевке мог координировать наводчик РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество погибших военнослужащих при ударе украинских боевиков по ПТУ в Макеевке свидетельствует о нарушении принципа размещения большого количества личного состава в пунктах расположения. Кроме того, по неподтвержденным данным, там же хранили боеприпасы и топливо, что усилило взрывную силу. Об этом «360» заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» и военный журналист Алексей Борзенко.

Реклама

Далее — его прямая речь.

Жизнь в «располаге»

Мы не знаем, что осталось от Макеевки, какие здания еще функционируют, а какие снесены до фундамента. Вот это ПТУ, возможно, оставалось одним из немногих, которые еще сохранились после обстрелов.

Боевые действия ведутся по следующей схеме: есть «передок», передняя линия, где вырыты окопы и военные несут службу. Есть также вторая линия, где находятся, как их теперь называют, «располаги», или расположения, в которых живут военнослужащие, отдыхающие после дежурства на линии соприкосновения.

Всегда происходит ротация. Пять или 10 дней военнослужащие сидят в окопах, а потом они меняются. Приходят новые, а эти отправляются в расположение.

В расположениях обычно есть хорошее отопление, там стоят печки, окна забиты фанерой. Есть спальные места. Спят либо на дверях, положенных на автомобильные покрышки, или кровати какие-то находят металлические. Вот это называется «располага». Там можно помыться, есть баня и можно привести себя в порядок, постирать форму, просушить. Там находится место отдыха и питания.

Нарушенные правила

Существует такое правило, чтобы личный состав не скапливался в каких-то помещениях довольно скученно, чтобы в одном месте было не более 45−50 человек на случай удара, чтобы не было больших потерь.

Здесь число погибших — 63 человека — говорит о том, что в этот момент в расположении находилась большая часть военнослужащих.

Есть информация, которая не подтверждена, но на нее ссылаются многие источники, что в этом же самом расположении, в ПТУ, находились еще и боеприпасы, которые сдетонировали, а также пять тонн горючего.

Как правило, так обычно и происходит, потому что боеприпасы должны быть рядом, и горючее на случай заправки тоже. Но часто стараются размещать подальше, хотя бы на 200−300 метров, от того места, где находятся люди.

След наводчика

Скорее всего, эти HIMARS навели с земли. Сейчас это делается очень просто: включается мобильный телефон на определенной связи, потом его кладут где-то рядом на землю и отходят в сторону. Удар наводится просто по мобильнику.

Здесь очень сложно говорить об ответственных, потому что мы не знаем, было там одно подразделение или смешали много разных, которые нашли кров и уют под стенами этого здания.

Но ясно одно: во время праздников ВСУ всячески искали за линией соприкосновения места концентрации военнослужащих. В связи с тем, что это Новый год, который встречали без спиртного, но с чаем, конфетами, которые прислали с Большой земли. Поэтому скопление военнослужащих имело место.

Но другой вопрос, что здесь будто специально знали, что в этом общежитии будут люди, и заранее планировали по нему ударить. Надо искать тех, кто мог навести эти ракеты по тому же мобильному телефону.