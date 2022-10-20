Эксклюзив 20 октября 2022, 14:50 (обновлено: 20 октября 2022, 16:00) Херсон — последний рубеж эшелонированной обороны Политолог Онуфриенко: Херсон — последний рубеж эшелонированной обороны РИА «Новости»

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По распоряжению генерала Сергея Суровикина в Херсоне заметно активизировались работы по укреплению тыла. Политолог Михаил Онуфриенко в беседе с ведущей «360» Екатериной Малашенко предположил, что это может быть превентивной мерой и говорит о предусмотрительности нового руководителя спецоперации России на Украине.

Далее — его прямая речь.

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Есть поговорка: надеяться надо на лучшее, а рассчитывать — на худшее. И если первая установка больше подходит для гражданского общества, то вторым постулатом должны руководствоваться военные.

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Верный лозунг спецоперации

Нынешнее руководство ВС России в зоне боевых столкновений союзных сил и ВСУ как раз руководствуется этой парадигмой. Оно, наконец, начало предусматривать все варианты развития событий.

Во главе СВО встал человек, который действительно ведет себя как профессиональный военный. Которому наплевать, успешно ли развивается наступление или неуспешно, идет ли оборона. Он готовит тылы.

РИА «Новости»

«Второго Сталинграда» не будет

Недавно я услышал рассуждения о возможном превращении Херсона в Сталинград. Подобные домыслы — бред гражданского человека.

Сейчас союзные силы сражаются с серьезным противником. У него преимущество по живой силе. Кроме того, противник может прорвать линию фронта. К этому надо быть готовым.

Расчеты приводятся самые разные. Не хочу вдаваться в подробности, но ни у кого не вызывает сомнений, что союзным силам противостоят отнюдь не 200 и даже не 400 тысяч человек. Можно спорить, сколько из них находятся непосредственно на фронте. Но в резервах, тылах и так далее явно просматривается накопление.

Суровикин прямо сказал: наша задача — сохранение жизни гражданского населения. Собственно, для этого и проводится спецоперация.

РИА «Новости»

Известно, что из Очакова в Николаев прибыла колонна колесной техники. По пути к ней присоединились несколько грузовых автомобилей с боекомплектом для РСЗО. После этого группировка ВСУ разделилась и убыла в двух направлениях. В этих районах формируются ударные силы.

В таких перестановках нет ничего суперсекретного. Это подкрепление и пополнение резервов, они идут на протяжении последнего месяца.

ВСУ располагаются в этих районах, потому что оттуда удобно маневрировать и наносить удары.

Давят числом

«Бойня за Херсон» начиналась в конце августа. Тогда в Сухой Ставок постоянно справлялись резервы. Там они постоянно разбивались. Вот почему местное противостояние прозвали «бойней за Херсон». В итоге противник смог продавить оборону.

Численное превосходство противника, не считающегося с потерями, привело к отступлению от Сухого Ставка. Сейчас линия фронта расположена чуть южнее.

РИА «Новости»

Союзные силы в этой зоне спецоперации оставили примерно треть территории, которая раньше была им подконтрольна. Теперь задачи ставят и решают исходя из этой ситуации.

Также идет построение эшелонированной обороны, последним из рубежей которой и выступает Херсон.

В связи с этим из региона перемещают население, ведь риск обстрелов становится все реальнее. Кроме того, нельзя исключать вероятность прорыва превосходящих сил противника.

Также хочу отметить, что армия должна иметь развязанные руки в зоне проведения спецоперации.