Эксклюзив 17 ноября 2022, 12:45 Говорящая голова по имени Владимир Зеленский не спасет Украину. Она уже погибла Публицист Новоселов: ликвидировать Зеленского не нужно, пока он не показал истинное лицо Владимир Зеленский / Telegram

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В начале недели президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон. В российском сегменте Сети сразу зазвучали призывы нанести ракетный удар и ликвидировать главу киевского режима. О том, почему у России были весомые причины не делать этого, — в колонке публициста Ивана Новоселова для «360».

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Далее — прямая речь.

После объявления об отводе российских войск на подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра и последующей оккупации Херсона украинскими силами город остается закрытым.

Киевские власти контролируют все потоки информации в регионе и не стесняются отзывать разрешения на работу у иностранных съемочных групп, которые публикуют любую неодобренную информацию, да и вообще что угодно, кроме постановочных видео с митингами «освобожденных» и фотографий Владимира Зеленского в героических позах.

Кстати, как рассказали местные жители, сразу за проукраинскими митингами последовала принудительная мобилизация тех самых людей, которые только что приветствовали ВСУ. Съемочные группы каналов, заявивших о фактах издевательствах над людьми, подозреваемыми в пророссийских симпатиях, быстро изгнали из города.

Зеленский приехал в Херсон со своей съемочной группой и статистами 14 ноября. Он зачитал еще один сценарий, в котором не было никаких сюрпризов — просто очередные бредовые ультиматумы, заявления о «военных преступлениях» России, реквизит для которых не успели подготовить, похвала «бравым защитникам Украины» и тому подобное.

Однако в этот раз президент отыграл роль не очень хорошо: выглядел усталым, и похоже было, что у него или простуда, или какие-то другие проблемы с носом.

Хотя Зеленский — просто актер на большой сцене, причем даже не исполнитель главной роли, он, несомненно, понимает, насколько безнадежно положение Украины, и никакие его бравады, растиражированные СМИ, не скрывают его страха.

В российских соцсетях звучали призывы нанести по Херсону ракетный удар и ликвидировать украинского президента. У России, несомненно, была техническая возможность сделать это, однако командование отказалось от такого решения. И на то были весомые причины.

Зеленский — по сути, говорящая голова, он не имеет никакого значения и не принимает никаких реальных решений. Нападение на него просто подтвердило бы байки украинских и западных СМИ о беспринципности Москвы и привело бы к его замене на более одиозную личность. СМИ превратили Зеленского в символического «героя Украины». И его ликвидация до того, как он показал истинное лицо, лишь послужит целям тех, кто дергает его за ниточки.

Кроме того, Россия все еще признает Зеленского президентом Украины. Хотя украинские и западные СМИ, общество и даже некоторые государственные деятели открыто призывают к физическому нападению на представителей российской власти, не стоит опускаться до их уровня.

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К тому же Россия, разумеется, не хочет наносить удар по собственному городу, даже если он временно оккупирован вражескими силами.

Ужимки и клоунада Зеленского не изменят реального положения дел на Украине. Она уже погибла, все разваливается. И скоро даже иностранная помощь не сможет удержать этого чудовищного Франкенштейна от распада.