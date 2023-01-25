Спецоперация 25 января 2023, 23:51 ВС России готовы к незваным гостям. Но готовы ли ВСУ к контрнаступлению? Полковник в отставке Литовкин: ВС России не допустят никаких контрнаступлений ВСУ сайт президента Украины

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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные вовсю готовятся к контрнаступлению. Он отметил, что в регионе готовы к встрече с бойцами киевского режима. Однако после разгрома в Соледаре боевой дух в рядах Вооруженных сил Украины заметно ослаб. ВСУ лихорадочно мобилизуют всех подряд из-за нехватки живой силы. Кроме того, у них нет хорошей авиации, которая необходима для защиты с воздуха. Каковы реальные шансы контрнаступления ВСУ, разбирался «360».

Готовы к встрече незваных гостей

Балицкий заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в районе Запорожья. По его словам, бойцы ВСУ уже концентрируют там свои силы.

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«Мы эту ситуацию видим, понимаем и готовимся к встрече незваных гостей», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Он пояснил, что российская армия имеет достаточные ресурсы для наступления. Но из-за размера украинской группировки на Запорожском направлении «встречать противника лучше в обороне». В подконтрольной киевскому режиму части региона расположены до 40 тысяч бойцов ВСУ. Вооруженные силы России сейчас заняли серую зону и участки в Запорожье в основном серую зону и участки, стратегически важные для сдерживания противника.

Моральный дух ВСУ ослаб

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил «360», что информацией о готовящемся контрнаступлении ВСУ не обладает. Он предположил, что Балицкий получил такие данные от осведомленного источника, поэтому опровергать ничего не стал. Член ГСА напомнил, что украинскую группировку численностью более 30 тысячи человек собирали еще в декабре.

«На данный момент, насколько я знаю, значительная ее часть утилизирована в Соледаре и около Соледара, а другая сейчас держит оборону в Запорожской области и держит, слава богу, не очень удачно», — сказал Рогов.

По его словам, срочная мобилизация на Украине проводится, потому что образовалась большая потребность в новых людях «для затыкания дыр, в том числе на фронте». Он не стал отрицать, что контрнаступление действительно возможно. Однако моральный дух бойцов ВСУ сейчас достаточно низок. Рогов напомнил, что только за январь российские войска освободили свыше десятка населенных пунктов. Причем основная их часть именно в Донецкой Народной Республике и в Запорожской области.

Могут ли они переломить ситуацию? Ну, всякое в жизни бывает. С другой стороны, принимая во внимание количество уничтоженных складов с боеприпасами боевиков ВСУ и количество уничтоженной техники, <…> я так думаю, сейчас потенциал [ВСУ] не столь велик. Именно с этим связано срочное усиление мобилизации, хватание людей без разбора на улицах. Владимир Рогов Член главного совета администрации Запорожской области

Дополнительные три тысячи мобильных групп сформировали от военкоматов киевского режима. Перед ними поставлена задача: собрать не менее 50 тысяч человек к концу марта, отметил Рогов.

«И к концу марта начнет поступать в больших объемах военная техника в качестве помощи режиму Зеленского от объединенного Запада. Я все-таки думаю, что если говорить о рисках наступления или контрнаступления <…>, то я бы говорил о конце марта — начале апреля. Как будет на самом деле, я не знаю. Прогнозы — дело неблагодарное в военном деле», — добавил он.

РИА «Новости»

ВС России не допустят контрнаступов

Полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что у Украины сейчас нет ни средств на контрнаступление, ни подготовленного личного состава. Идти в атаку можно при поддержке танков, артиллерии и авиации. Последним ВСУ точно не обладает.

«Одного из элементов на Украине точно нет — это авиации. Нет штурмовиков, бомбардировщиков и вертолетов. Как они будут наступать без прикрытия с воздуха, непонятно», — высказался Литовкин.

Наступление без защиты с воздуха — провальная история, потому что вся техника и живая сила легко уничтожается. По мнению эксперта, ВСУ могут небольшими группами предпринять попытки наступления.

«Но для того, чтобы наступать на Запорожскую область, надо преодолеть Каховское водохранилище. У них на это нет возможности. Или Днепр форсировать. На это у них тоже нет возможности. <…> Надо относиться [к информации] трезво и здравомысляще. И верить в наши Вооруженные силы, которые не допустят никаких контрнаступов», — добавил Литовкин.

Российские бойцы готовы к атаке

За Запорожское направление стоит беспокоиться, считает военный эксперт Борис Джерелиевский. По его мнению, угроза будет нависать, пока регион и в целом вся Украина не будет освобождена от нацистского режима.

«Наши действительно сейчас начали контрнаступательные действия и в некоторых местах прорвали первый рубеж обороны, и планы нацистов на наступление нарушены, но угроза эта полностью не купирована. Она всегда будет нависать — до тех пор, пока не будет освобождена вся Запорожская область, да вообще вся Украина. Пока там будет оставаться у власти нацистский режим, он будет пытаться совершить очередные агрессии против России», — сказал Джерелиевский.

РИА «Новости»

Но он заверил, что в Запорожской области российские войска создали мощные оборонительные сооружения. Там находится значительная часть ВС России, переброшена современная техника. Бойцы российской армии готовы к возможной атаке со стороны ВСУ, отметил военный эксперт.

«Сейчас ВСУ рассчитывают получить значительную часть западных танков. Для них наступление на Мелитополь является приоритетным, потому что таким образом они собираются рассечь нашу группировку, отсечь сухопутную дорогу в Крым. Получится ли у них? Я уверен, что нет. Но попытки предприниматься будут», — подчеркнул собеседник агентства.

Он предположил, что среди других направлений атаки со стороны ВСУ возможно наступление на Приднестровье и даже на Белоруссию. Также военный эксперт не стал исключать российскую приграничную зону: Курскую, Белгородскую и Брянскую области.