Массовое скопление самолетов НАТО на границе с Украиной: к чему готовится альянс | 360°

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Viber НАТО отправил самолеты к границе с Украиной. Альянс готовится к ядерному удару, но его не будет Военный историк Кнутов: НАТО отправил самолеты к Украине, испугавшись ядерного удара Pixabay.com

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На границе с Украиной заметили массовый поток самолетов НАТО. Воздушные суда альянса начали прибывать на польский аэродром Жешув, об этом сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на портал отслеживания авиаперелетов Flightradar. Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал «360» причину такого массового скопления воздушного транспорта НАТО недалеко от украинской границы.

Воздушный ажиотаж на границе с Украиной

В конце сентября в Польшу прибыл американский грузовой Boeing 747-412 компании Kalitta Air, которая выполняет заказы Минобороны США. Также был замечен транспортный самолет CASA C-295M испанских ВВС с выключенными транспондерами — судно двигалось в сторону Кракова. С аэродрома Жешув в Марсель вылетел грузовой Ан-124 «Руслан», принадлежащий арабской компании Maximus Air Cargo и зарегистрированный на Украине.

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По данным портала, 1 октября с польского аэродрома в Прагу отправился американский вертолет Bell 429, также зарегистрированный на Украине. На следующий день на Жешув приземлился Airbus A330-243 авиакомпании AirTanker, который вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Брайз Нортон.

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Также был зафиксирован Boeing 767, вылетевший из ирландского аэропорта, который НАТО часто используют в военных целях. Портал отметил прибытие военно-транспортного самолета ВВС США Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules, который может перевозить тяжелую технику.

Unsplash.com

К чему готовится НАТО

Военный историк Юрий Кнутов предположил, что это происходит в рамках переброса в страны НАТО сил быстрого развертывания. Второй вариант — альянс решил удовлетворить запрос Киева о бесполетной зоне.

«Киев просит ввести бесполетную зону. Прикрыть территорию Украины с помощью авиации. Такой вариант тоже возможен, хотя это будет говорить о прямом вмешательстве альянса непосредственно в конфликт», — пояснил Кнутов.

Историк также отметил, что опасения по поводу ядерного удара не оправданы. Россия неоднократно заявляла, что не собирается применять ядерное оружие в рамках конфликта на Украине.

«Ядерный удар, которым они пугают весь мир, на мой взгляд он маловероятен. Более того, даже Пентагон подтверждает, что пока признаков того, что мы готовимся к использованию тактического ядерного оружия, нет», — подытожил военный эксперт.

Обстановку продолжают нагнетать

Североатлантический альянс предупредил свои страны, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной, чтобы «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения». Предположительно, испытания пройдут в Черном море, а не на территории Украины — из опасений, что пострадают российские города.

Разведка НАТО предупредила, что Россия якобы испытает «машину Судного дня» — беспилотный подводный аппарат «Посейдон», который способен нести боеголовки мощностью до 50 мегатонн. Беспилотник якобы может вызвать радиоактивное цунами — именно этим пугают мировое сообщество. «Посейдон» вызывает панику на Западе, потому что его не могут засечь, а у НАТО нет оружия против него.

МИД РФ предупредил, что накачка киевского режима вооружением может привести Запад к прямому конфликту с Россией, а это чревато военным противостоянием ядерных держав. Запад «предельно близко» подошел к тому, что Москва посчитает его стороной вооруженного конфликта.

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