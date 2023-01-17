Эксклюзив 17 января 2023, 23:41 Город восьми «Азовсталей». Украина вцепится в Запорожье клещами, но танки Запада ВСУ не спасут Военный журналист Борзенко: украинцы полгода готовили укрепрайоны в Запорожье РИА «Новости»

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ВСУ начали в усиленном темпе возводить оборонительные рубежи в подконтрольном им городе Запорожье. А ведь только недавно на Украине трубили, что скоро армия страны начнет контрнаступление. Военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» объяснил, почему сил на это украинских военных не хватит, а обороне Запорожья уделят особенно пристальное внимание.

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Далее — прямая речь.

Брать Запорожье «в лоб» бессмысленно

В случае серьезных наступлений и продвижений российских войск для украинцев следующей линией обороны перед Киевом станет Запорожье. Штурмовать этот город очень сложно — он стоит на высоком правом берегу Днепра. С другой стороны — низина, там простреливается все пространство. Брать его «в лоб» бессмысленно.

Надо смотреть, как шли боевые действия в годы Великой Отечественной войны. Тогда мы обходили и форсировали Днепр там, где это было выгодно именно нам.

Бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходят подготовку на полигоне в Запорожской области / РИА «Новости»

В чем специфика города? Там как минимум восемь сталелитейных заводов. Представьте себе, что все эти предприятия имеют такую же конфигурацию, как «Азовсталь». Подземные коммуникации и так далее.

Уже к лету прошлого года все эти заводы украинцы превратили в крепости. Туда месяцами свозили оружие, перегружали в подземелья. Наверху они оборудовали огневые точки, пулеметные гнезда. Разумно устанавливали позиции для артиллерии. Можно сказать, Запорожье стало мощным укрепрайоном ВСУ. И готовили они его полгода.

«Брони» у ВСУ почти не осталось

Насчет контрнаступления, на которое украинцы надеются в связи с поставками бронемашин из Европы, скажу так: европейская «броня» ничего не изменит. Она будет поступать все равно не в тех количествах, которые нужны ВСУ.

Тут надо особо отметить, откуда взялась в январе этого года вся эта истерика вокруг бронетехники из Европы. Дело в том, что за четыре-пять месяцев противостояния на линии обороны в общей сложности мы уничтожили б о льшую часть бронетехники противника. На линии фронта почти ничего не осталось у них.

Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшей под контроль ДНР Волновахе / РИА «Новости»

Украина еще располагает «броней», но она стоит под Киевом и во Львове. Это уже последний резерв ставки украинского главного командования.

Любое же серьезное контрнаступление подразумевает участие бронетехники. Одной пехотой его провести невозможно. А «брони» у ВСУ почти не осталось. Да и та, которая есть, — это советские танки Т-62 и Т-72, подаренные Украине странами — бывшими участницами Варшавского договора.

Т-72 — хороший танк. Но у нас он серьезно модернизирован, а украинцы имеют в распоряжении только старые варианты.

Еще один момент. Бронетехнику после боя всегда пытаются вывезти к себе, отремонтировать и снова пустить в бой. Я приведу один пример. В годы Второй мировой войны, когда в Африке шли сильные бои между 8-й английской армией и корпусом генерала Роммеля, англичане были поражены, когда встречали на поле боя немецкие танки, которые уже подбивали до этого.

У ВСУ же ситуация иная — б о льшая часть их бронетехники стоит сгоревшей на линии разграничения, они не могут ее вытащить из той грязи, которая местами еще остается. Плюс все эти точки давно пристреляны нашей артиллерией.

РИА «Новости»

Технику надо где-то надо ремонтировать, а наша авиация методично уничтожает цеха и сборочные линии на тракторных заводах Украины в том же Харькове и в других городах. Ремонтной базы у них почти нет.

Остается только вариант — гнать всю эту подбитую «броню» в Польшу или Словакию. При условии того, что в некоторых местах мы уже взрываем железнодорожные пути, не затрагивая мосты, это не представляется возможным.

Спасибо нашим старикам

Есть еще один нюанс. Те же Leopard и Abrams весят около 60 тонн. А наши танки Т-90М «Прорыв», которые уже приходят на линию соприкосновения и как раз предназначены для борьбы именно с ними, — примерно 48 тонн.

Почему это так важно? После войны, когда создавались железные и автомобильные дороги на Украине, небольшие мосты строились в расчете до 50 тонн. Наши танки пройдут, а вот у западной техники возникнут сложности. Спасибо нашим старикам, которые все это строили, учитывая вес «Королевских тигров» — больше 50 тонн.

Опять же, повторюсь, 15 или 40 танков, которые появятся вдруг у ВСУ, никак не повлияют на ход боевых действий. Плюс вся эта техника разнокалиберная, подвоз боеприпасов к ним очень запутанный. Одна «броня» у них газотурбинная, другая — дизельная. И наша простая солярка, которую используют на посевной, не подойдет. Плюс запчасти. Даже такие мелочи, как спецключи, которые тоже должны быть обязательно, а их вряд ли дадут.

Обучение на этих танках очень длительное. Техника ведь очень совершенная. Тут и связь, и динамическая броня, и куча всяких нюансов. А ставить свои экипажи Запад не решится. Это уже полноценное прямое участие в конфликте. В таком случае достаточно одного-двух взятых нами в плен танкистов, чтобы показать их миру.

Учитывая все вышесказанное, о каком украинском контрнаступлении можно говорить?