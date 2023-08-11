Эксклюзив 11 августа 2023, 03:42 Горящие Bradley и «мясные» штурмы. Хваленые передовые методы НАТО разбились об опыт российских генералов Блогер «Голос Мордора»: ситуация на Купянском направлении доказала мощь российской армии РИА «Новости»

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Всего несколько километров осталось российским бойцам до Купянска, а Украина тем временем объявила обязательную эвакуацию жителей 37 населенных пунктов Купянского района. Ситуация на линии боевого соприкосновения с каждым днем становится все хуже для ВСУ. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360», анализируя события этих дней и харьковский успех ВСУ прошлой осени, объяснил, почему не стоило восхищаться «передовыми методами НАТО» и критиковать российских «предпенсионных генералов».

Далее — прямая речь.

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Навели немало паники

Вспоминаю сейчас то, как наши многие военные блогеры, особенно из числа «рассерженных патриотов», прошлой осенью после успеха ВСУ на Харьковском направлении, буквально восторгались «концепцией сетецентрического конфликта», «передовыми методами НАТО», а также тем, какие в ВСУ молодые, впитывающие все новое, как губка Боб, командиры. В отличие от российских предпенсионных и пенсионных генералов, которые до сих пор действуют методами 1943 года и которые категорически не способны принимать все новое.

И было в речах этих военблогеров что-то, что очень напомнило мне восхищение всем западным в 70-х — 80-х годах в Советском Союзе определенной группой «продвинутой молодежи», которая гонялась за западными шмотками и была готова за какую-нибудь тряпку с фирменным лейблом выложить ползарплаты молодого инженера. Вот ровно то же самое. У нас-то, совков, тут все плохо, а вот на Западе — да, фирма, умеют! Вот честно. Было очень много схожего.

РИА «Новости»

Но самое отвратительное, что эти ребята навели немало паники в наших рядах. Не все же разбираются во всех военных вопросах. А тут вроде бы авторитетные люди с сотнями тысяч подписчиков умными словами говорят, много терминов всяких хитрых знают. И многие наши, вроде бы и хорошие, и патриотичные, приуныли. Так как у них в мозгах появилась четкая картинка, как вооруженные Западом вэсэушники, воющие с помощью множества натовских технических приблуд и под четким руководством многозвездных американских генералов, раскатали российскую армию. Как бы под орех.

Куда подевались лихие атаки ВСУ?

А где сейчас вся та концепция «сетецентрического конфликта»? Где лихие атаки ВСУ, которые координируются по всяким Starlink и которые разработаны с помощью передового компьютерного моделирования премудрыми натовскими стратегами?

А нет их. Есть горящие Bradley и Leopard. Есть почти 50 тысяч безвозвратных потерь ВСУ с начала контрнаступления. Есть бессмысленные «мясные» штурмы, масса пленных и достаточно решительное продвижение русской армии на Купянск. А премудрые передовые натовские генералы чешут свои репы. Оказывается, что те генералы советской закалки со своими «устаревшими» методами оказались правы.

РИА «Новости»

Работа над ошибками

Нет, я не утверждаю, что в русской армии все в порядке. Да и никогда не было. Не было во время Северной войны, не было во время нашествия Наполеона. Не было все в порядке и в 1945 году. Есть недостатки, и их много. Но вот восхищаться западным оружием и методами ведения боя ровно так же, как восхищался какой-нибудь прыщавый подросток майкой с иностранной надписью в 1982 году, точно не стоит. Нечем восхищаться.

Потому что оказалось, что техника их ничуть не лучше, а порой и сильно хуже, чем русская, а «передовые методы конфликта» не годятся даже против бородачей в тапочках где-нибудь в Афганистане. А харьковский успех ВСУ был просто нашей ошибкой. Ошибки бывают. Только вот одним они кружат головы и топят разум в массе иллюзий, как произошло с НАТО, а другие над ними работают и делают выводы. Как наши генералы и полковники.