Главное — не мешать военным работать | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 02:42 Главное — не мешать военным работать «Голос Мордора»: ход спецоперации на Украине сильно изменился РИА «Новости»

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Командующий объединенных войск в зоне спецоперации (СВО) Сергей Суровикин 18 октября прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, возможно наступление ВСУ на Херсон, российские военнослужащие будут действовать осознанно и по ситуации. Автор телеграм-канала «Голос Мордора» специально для телеграм-канала «360» порассуждал о том, насколько важно честно говорить с обществом о происходящем в зоне боевых действий.

Далее — прямая речь.

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Суровикин честно рассказал о спецоперации

Подозреваю, что после сегодняшнего выступления генерала Суровикина все равно останется масса недовольных. Вот из тех, что требовали правды и открытого разговора с обществом. Ну и пусть. И поспешу многих разочаровать — открытого разговора с обществом все равно не получится, потому что это будет равносильно тому, что прямо из Генштаба этому самому обществу будут докладывать обо всех его решениях в режиме реального времени. И тогда врагу не понадобится никакая разведка.

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А вот насчет честности — да. И вам сегодня прямым текстом предельно честно сказали, что под Херсоном будет большая и очень тяжелая битва. Она неизбежна. На украинские власти давят хозяева, требуя результатов, и хозяева прекрасно понимают, что часики тикают. Новые части в России активно готовятся, и есть небольшой зазор по времени, пока они не оказались на фронте. «Зеленка» скоро сойдет, беспилотникам будет тяжело работать в непогоду, а спутниковая разведка станет куда менее эффективной. Времени, пока будут работать эти преимущества, очень мало, и враг ударит. Скорее всего — всем, что может собрать.

ВС РФ методично ведут атаки на инфраструктуру Украины

На сей раз врага ждут. Несмотря на то, что у русской армии есть определенные проблемы, какие-то сюрпризы ВСУ наверняка ждут. Да и общий ход спецоперации достаточно сильно изменился. Украине создают очень большие проблемы в тылу, а это непременно отразится и на ее армии. Эффект не мгновенный, но он обязательно будет. Да и ничего еще с тылом не закончено. Скорее всего, после инфраструктуры энергетической придет очередь и транспортной. Точно так же, методично, авторазвязки, ЖД-узлы и мосты.

А пока что надо готовиться. И не истерить. А главное — не мешать военным работать. Они свое дело знают и умеют делать выводы из ошибок. И я уверен, что все выводы из военных неудач последнего времени сделаны. Надо верить в армию и ее Победу. И Победа обязательно будет.