Эксклюзив 22 ноября 2022, 13:40 Главный враг поставил ВСУ высокотехнологичные ракеты. Но российская артиллерия до них дотянется Военный журналист Борзенко: переданные Украине Brimstone-2 опасны для российской авиации Википедия

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Власти Великобритании передали Украине высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты Brimstone-2 стоимостью 207 тысяч долларов за штуку. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко объяснил в разговоре с «360», чем они опасны для российской авиации.

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Далее — прямая речь.

Система ПВО для Украины

Многое зависит от количества поставленных Украине ракет. При такой стоимости, не думаю, что их будет много. Хотя на то, чтобы сбить самолет, достаточно одной. Brimstone-2 относят к классу «земля — воздух», значит, ВСУ станут использовать их против самолетов и вертолетов, как средство противовоздушной обороны.

Ракеты устанавливают на грузовики. Войска смогут перекинуть их к передовой и осложнить работу российской авиации. В ней наше преимущество, потому что у Украины нет штурмовой авиации. У них в целом почти нет авиации.

Каждые два-три дня российская армия сбивает либо вертолет, либо самолет. Это остатки того, что было, многое они берегут для каких-то особых дел. Это, конечно, коварное решение британцев.

Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в спецоперации / РИА «Новости»

Точность и самонаведение

Ракета Brimstone-2 имеет систему самонаведения. Они бывают разными. Одни используют теплонаведение, когда ракета движется на выброс тепла от двигателя. Например, так действуют переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», «Стрела», Javelin и NLAW.

Бойцы ДНР и ЛНР придумали, как их обманывать. Они приваривали к броне позади танка колесный диск и разжигали в нем костер. Ракеты били не в двигатель, а в этот диск, а танк оставался цел.

Есть и другие системы самонаведения — к примеру, по лазерному лучу. Так работают наш «Краснополь» и многие снаряды для установок М777. Это более точная вещь. Ракета идет по лазерному лучу, уйти от нее сложнее.

Что касается высокоточности, то в свое время была ныне устаревшая «Точка-У» с зоной поражения около 25 метров. Современные высокоточные ракеты достигли таких параметров, что военные могут направлять их буквально в нужное окно и даже комнату. Отклонение составляет один-полтора метра.

Установки для запуска Brimstone-2 можно уничтожить. Наша артиллерия в любом случае до них дотянется. Поможет, например, воздушная разведка: дроны и спутники. Сложнее было бы сделать это в сентябре, когда их закрывала зелень, а сейчас открытая поверхность и снег. Такие грузовики не замаскировать, они станут хорошей целью для нашей артиллерии. Российская армия имеет собственные ракеты класса «земля — земля» дальностью 60 километров и больше.

Главный враг России

Наш главный враг — Великобритания, вовсе не США. Она зависит от Европы, не может жить без нее и всячески пытается не пустить туда Россию, поскольку тогда произойдут изменения общего политического климата. Соединенное Королевство больше всего боялось немецко-российского альянса и все время сталкивала нас с Германией. Наши страны долгое время — до Второй мировой войны — тяготели друг к другу.

Естественно, Лондон пытается поставить именно то, что нужно сейчас ВСУ, в частности систему ПВО. Удары беспилотниками «Герань-2» и другими нашими снарядами показали, что у киевского режима ее нет. Однако главный вопрос в количестве этих ракет.