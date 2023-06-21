Спецоперация 21 июня 2023, 02:32 Главком ВСУ решил спасти украинских бойцов и попросил свернуть наступление. Теперь дело за Зеленским? Военный эксперт Джерелиевский: Зеленский не позволит Залужному свернуть контрнаступление Официальный сайт президента Украины

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В украинских Telegram-каналах стала распространяться информация, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный просит президента Владимира Зеленского остановить «Приазовскую резню». Речь идет об обещанном контрнаступлении, которое уже только ленивый не признал провальным. Но Зеленский не позволит выступить главкому спасителем украинских душ. Да и не ему решать. Пока американские или английские наставники не дадут сигнал, глава киевского режима не откажется вести на убой своих солдат.

Остановить нельзя погибнуть

Украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на собственный источник сообщил, что Залужный просит Зеленского созвать Ставку главкома и завершить «Приазовскую резню» ВСУ, которая идет по стопам «Бахмутовской мясорубки». Речь идет о провале и серьезных потерях украинской армии в Артемовске (украинское название Бахмут).

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«Главком готов взять все политические риски на себя и выступить с заявлением к украинцам, что это его решение, для подготовки новой операции», — отметили в публикации.

Залужный выразил уверенность в том, что без истребителей Украина не сможет прорвать российскую оборону. А наступление, как уточнили в канале, только растратит накопленные резервы.

Официальный сайт президента Украины

Еще один источник «Резидента» сообщил, что сам Зеленский со скепсисом относится к инициативе главкома остановить операцию. Президент Украины не хочет давать России возможность заявить о провале контрнаступления ВСУ.

О том, что киевский режим может поставить на паузу контрнаступление, заговорили в американском Институте изучения войны.

«Возможно, украинские войска временно приостановят контрнаступательные действия, чтобы пересмотреть свою тактику предстоящих операций», — отметили американские аналитики.

Бешеное сопротивление

О провале украинского контрнаступления говорят уже не первый день. Даже бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что атака ВСУ «не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». Он напомнил, что западные союзники киевского режима отвергли переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, которые, по мнению бизнесмена, могли бы остановить конфликт. С позицией коллеги согласился основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Хорошо сказано», — прокомментировал он высказывание Сакса в своем Twitter-аккаунте.

РИА «Новости»

Американский радиоведущий Гарланд Никсон сравнил украинских бойцов с камикадзе. А своими заявлениями о готовящейся атаке киевский режим сам подтолкнул себя к катастрофе. Даже замглавы Минобороны Украины Анна Маляр призналась, что во время контрнаступления военнослужащие ВСУ столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением». В качестве оправдания она сказала, что национальная армия «будет продвигаться постепенно, со сложностями».

Команды «фас» не было

США, которым выгодно контрнаступление, меньше всего интересуются жизнями украинских солдат, напомнил в разговоре с «360» военный эксперт Борис Джерелиевский. Более того, в представлении американцев и в целом всех европейцев украинцы — это те же русские.

«Как один немецкий генерал писал, что „украинцы — это оскотинившиеся русские“. Вот так европейцы [их] воспринимают. Поэтому чем больше погибнет украинцев, пока они не пришли в разум и не вспомнили, что они русские, тем для них лучше. Жалеть их никто не будет в этом плане», — заверил он.

Да и Зеленский никогда не позволит Залужному выступить в качестве спасителя жизней украинских солдат. В информационном поле слово «контрнаступление» уже намертво привязано к самому украинскому президенту, подчеркнул Джерелиевский. Ведь Зеленский заранее собирал дивиденды от обещанной атаки. Он лично устроил турне по европейским странам и Штатам и буквально рекламировал наступление.

И вот, значит, он останавливает эту провальную операцию, чтобы спасти украинских солдат. Конечно, Зеленский никогда не позволит ему это сделать. Кроме того, вопрос решения контрнаступления, его остановки, его продолжения — это вопрос не компетенции Зеленского, не компетенции Залужного. Эти вопросы решаются в Вашингтоне и Лондоне. Борис Джерелиевский Военный эксперт

Джерелиевский призвал не переоценивать субъектность как Залужного, так и Зеленского. Дело в том, что управление живой силой и всеми возможностями ВСУ вплоть до бригадного звена осуществляют иностранные советники.

«Фактически украинские офицеры выступают только в качестве передаточного звена, которые транслируют приказы личному составу», — отметил собеседник.

Поэтому решение о продолжении операции, об ее окончании или заморозке примут исключительно американцы и англичане, заключил эксперт.