Спецоперация 18 мая 2023, 14:19 💥 Гиперзвук на марше. Как американский «Патриот» не перенес удар российским «Кинжалом» Капитан I ранга Сивков заявил, что у гиперзвукового «Кинжала» нет аналогов в мире МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» / Викимедиа

Читать 360tv в

ВСУ несколько раз хвастались тем, что смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету. Однако доказать это украинцы так и не смогли. Зато «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot — это признали и военные Украины, и официальные лица США.

«Кинжалы» уничтожили «Патриот»

Ночью 16 мая истребители-перехватчики МиГ-31К с помощью гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Это подтвердили официальные лица США, сообщила The New York Times.

Реклама

Российские военные запустили ложные цели. Patriot и другие системы ПВО украинской армии встретили обманку кучным огнем и тем самым выдали свое расположение. По ним было выпущено две ракеты «Кинжал».

Внезапность и скорость атаки не оставила противникам шансов: у ЗРК Patriot не было времени ни зарядить новые ракеты, ни изменить позицию после стрельбы. Боевые расчеты ВСУ ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем.

Уникальное оружие

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков рассказал «360», что уникальность ракетного комплекса «Кинжал» в его «гиперзвуке».

«Кинжал» стреляет на 3000 километров, его скорость полета доходит до М=12 (число Маха), а это примерно 3500 метров в секунду. По траектории он идет с маневрированием, поэтому его практически невозможно сбить существующими системами. Константин Сивков

Неким аналогом «Кинжала» можно считать российский ракетный комплекс «Искандер», поскольку именно его ракеты адаптировали под применение с самолетов, добавил капитан. Больше подобного оружия ни у кого в мире нет, и противостоять ему нечем.

Телеканал «360»

Точной информации о «Кинжале» предсказуемо мало. Известно только, что его начали создавать на рубеже XX и XXI веков. Впервые о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе рассказал президент России Владимир Путин в марте 2018 года.

«Кинжалы» способны поражать наземные и подземные командные центры противника, системы ПВО и ПРО, авиабазы, скопления техники и надводные корабли. В ракетах стоит система самонаведения, кроме того, они могут нести ядерную боевую часть.

Телеканал «360»

«Кайфоломы» против фейков

Западные эксперты давно признали превосходство России в области гиперзвука — зарубежные опытные образцы до сих пор и близко не дотягивают до «Кинжалов», которые стоят на вооружении российской армии с декабря 2017 года. Видимо, недаром в классификации НАТО они называются Killjoy — «кайфоломы».

Однако это не помешало украинским пропагандистам заявить, что ВСУ несколько раз сбили «Кинжалы». Впервые этим похвастали 4 мая, а позже мэр Киева Виталий Кличко даже предъявил фото «сбитой ракеты».

Обломки якобы сбитого на Украине «Кинжала» / Викимедиа

«Праздник» поначалу поддержали американцы, но все испортили специалисты по вооружению. Они заявили, что на фотографии, вероятнее всего, бетонобойная авиабомба БетАБ-500 весом в полтонны. Воздушное командование Украины тут же поспешило откреститься от такой славы.

Второй раз украинцы заявили, что ночью на 16 мая (именно тогда, когда был подбит американский Patriot) сбили не один, а целых шесть «Кинжалов». Пока публике не показали ни фотографий, ни видеокадров.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что российская армия вообще не запускает столько ракет, сколько якобы сбивают украинцы. Кроме того, ВСУ постоянно демонстрируют трудности с определением типов вооружения.

Российские военные не раз отмечали, что «Кинжал» на конечном участке полета совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель. И это полностью исключает поражение зенитными ракетными комплексами.