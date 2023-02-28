Эксклюзив 28 февраля 2023, 21:26 Гибнут за 4 часа на передовой. Главная тактика ВСУ — кидать новобранцев в мясорубку Военный журналист Борзенко: тактика ВС РФ — твердо стоять на позициях и перемалывать ВСУ РИА «Новости»

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Руководство ВСУ продолжает отправлять новобранцев в артемовскую мясорубку. Желание оставить за собой этот город у Украины действительно маниакальное. Наступательные действия власти страны затягивают, не имея нужного количества техники. А когда им поставят обещанные Leopard, те просто увязнут из-за весеннего бездорожья, заявил в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

ВСУ используют две тактики. Во-первых, идет формирование трех корпусов, состоящих в основном из профессиональных военнослужащих, которые прошли подготовку в Прибалтике, Германии, Великобритании, Румынии, Чехии и в Польше. Их затачивают под будущее весеннее наступление.

Параллельно с этим руководство ВСУ кидает на передовую, как в топку, насильно мобилизованных, которых ловят на улицах Киева и других городов. В основном это молодежь от 16 до 18 лет и люди преклонного возраста после 55 и до 65 лет. Как отмечают специалисты, там они не живут больше четырех часов и гибнут, потому что их бросают на те самые поля, которые уже пристрелены на линии соприкосновения. Их методично уничтожает наша авиация, снайперский огонь и артиллерия.

Последний кулак ВСУ

Почему потери ВСУ с каждым днем все больше? Дело в том, что потихоньку мы продвигаемся на отдельных участках, медленно, не спеша. И у ВСУ становится меньше вариантов для серьезного ответа. Все больше они кидают этих новобранцев на линию соприкосновения, где те гибнут. Задача перед ними поставлена одна — ни шагу назад.

В случае какого-то серьезного прорыва с нашей стороны, естественно, имидж Киева упадет, а западным странам будет очень трудно доказать необходимость новых поставок. В итоге Запад может отказаться от предоставления оружия, что для Украины смерти подобно.

Поэтому здесь двойная карусель: с другой стороны, у ВСУ есть профессионалы, которых держали в Николаевском, Одесском, Киевском, Львовском и других гарнизонах. И это последний ударный кулак, который остался у противника, которым хотят распорядиться в предстоящем наступлении.

Надо сказать, что у них нет серьезной бронетехники. Часть старой, еще советской техники осталась во Львове и под Киевом, но на линии соприкосновения этих машин нет. Все это бережется для будущего наступления.

О минусах Leopard и опасности Bradley

[Появлялись сообщения, что под Артемовском заметили танк Leopard], но думаю, что, если бы он был замечен на передовой, его бы тут же подбили. А видеоподтверждений или фотографий пока нет.

Leopard — современный танк, как и Abrams, израильская Merkava и наш Т-90М «Прорыв», который уже задействован на линии соприкосновения. Все они — танки XXI века, с большим применением электроники, с применением самых различных систем для спасения жизнедеятельности танка. Это и многослойная броня, и динамическая броня — чего там только нет.

Это тяжелый танк, но есть нюанс: Leopard и Abrams весят больше 60 тонн с полным обвесом, они не везде пройдут по территории Украины. Потому что развязки и мостовые соединения на Украине выдерживают до 60 тонн.

Наш Т-90М «Прорыв», который весит меньше 50 тонн, пройдет, но танки Leopard не смогут перейти реки по этим мостам: они слишком тяжелые.

В целом эти боевые машины не изменят общего расклада сил на линии соприкосновения. Для серьезного наступления Украине нужно больше 300 Leopard — 300–400 или 500. Но у них нет такого количества машин. В связи с этим ВСУ затягивают начало наступательных действий. Дальше будет распутица, все растает, и на этих черноземах машины Leopard встанут.

Конечно, эти танки — серьезная цель для ВС России. Но на линию соприкосновения уже поступили гранатометы, которые могут эти машины поджигать и подбивать. Кроме того, передали новые боеприпасы, в частности снаряды с повышенной пробивной способностью, бронебойно-фугасные нескольких модификаций.

РИА «Новости»

Опасность вызывают даже не столько Leopard, сколько прибытие на линию соприкосновения американских бронемашин Bradley. В нашей терминологии есть БМП, БТР, далее танки. Bradley занимает среднее положение между БТР и танком. Это некий полутанк, но довольно опасный, который может уничтожать танки противника.

Вот если таких машин придет больше 100–150, то с ними придется повозиться, их все надо будет сжигать. У нас для противодействия такой технике создали машину «Терминатор».

Сегодняшняя тактика российских вооруженных сил — стоять твердо на своих позициях и перемалывать противника. Примером этого может считаться артемовская мясорубка, так же как была соледарская. То есть [задача] — уничтожать личный состав противника в небольших боях.

Если посмотреть последнюю сводку Минобороны, то можно увидеть, что на Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» в районе ряда населенных пунктов уничтожила за сутки до 120 украинских военнослужащих, а на Донецком направлении Южной группировкой российских сил и тяжелыми огнеметными системами уничтожено около 350 бойцов противника. Это говорит о том, что бой там шел очень серьезный.

Нужно отметить, что ЧВК «Вагнер» и ее бойцы, «музыканты», взяли микрорайон Ступки на севере Артемовска. Бои, таким образом, переместились в Ильиновку. Чем больше мы освобождаем населенных пунктов, тем меньше остается у ВСУ путей для отхода и снабжения.

И хотя еще предстоит освободить огромную территорию, дни ВСУ уже сочтены. Осталась одна-единственная дорога, по которой они еще могут подвезти боеприпасы или попытаться выйти по ней. И то — она обстреливается нами. Но Киев с маниакальной жестокостью требует стоять до последнего патрона. Поэтому туда бросают новобранцев, которые погибают.

О сбитых украинских дронах

Два случая [уничтожения беспилотников] имели место в Краснодарском крае и в Республике Адыгея.

ВСУ пытаются пробовать свои беспилотники в глубину, запускать их на территорию России, но те попадают в зону действия нашей системы радиоэлектронной борьбы, которая вырубает им мозги, и они падают, и нашей ПВО, которая тоже уничтожает эти БПЛА.

Противник пытается находить какие-то направления, чтобы произвести какую-то значимую диверсию, о которой хочет рассказать на весь мир.