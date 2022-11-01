Генштаб счел россиян виноватыми в ошибках военкоматов | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 22:33 Генштаб счел россиян виноватыми в ошибках военкоматов. Когда и кому необходимо передавать данные о себе Адвокат Калинов: процедуру передачи данных военкоматам нужно сделать проще РИА "Новости"

Читать 360tv в

Генштаб предложил ужесточить законы о передаче россиянами данных в военкоматы. Там уверены, что в ошибках во время частичной мобилизации зачастую были виноваты сами граждане. Ведь далеко не все из них вовремя передавали данные о себе, как того требует закон. Тем временем специалисты уверены, что надеяться на сознательность всех молодых людей сотрудникам военкоматов не стоит. Вести учет они должны сами. И в этом должен помочь переход на цифровую работу.

В ошибках военкоматов виноваты сами граждане

В том, что военкоматы зачастую опираются на устаревшие данные, нередко виноваты сами россияне. Ведь многие попросту не предоставляют вовремя необходимую информацию об изменении места жительства, семейного положения или состояния здоровья. Изменить это можно ужесточением законодательства. Такую идею высказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин во время круглого стола в Совете Федерации «Цифровая трансформация военных комиссариатов», пишет РБК.

Реклама

«Наверное, необходимо менять законодательство, чтобы обязать граждан <…>. Военный комиссариат, учитывая, какое количество сотрудников он имеет, не может сразу обработать данные о таком количестве граждан, 25 миллионов, кто заболел, кто получил освобождение, перешел в другую категорию. Думаю, это должно регулироваться законодательно: или ужесточить требования, или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин предоставил свои данные», — подчеркнул он.

Реклама

Военный комиссар Московской области Алексей Астахов также отметил, что военкоматы ошибались из-за того, что граждане в большинстве случаев попросту не сообщали об изменении своего статуса.

«Директора предприятий, заводов, организаций, частных фирм, которые отвечают и обязаны контролировать ведение воинского учета в своих организациях, должным образом от своих кадровых работников этого не требовали. Ну и военкоматы, которые обязаны проверять эту работу, также все данные недостатки, к сожалению, не выявили», — подчеркнул Астахов.

Правда, сенаторов на круглом столе такие аргументы не убедили. По их словам, надеяться на сознательность всех молодых людей сотрудники военкомата не должны наивно.

РИА "Новости"

Россияне обязаны передавать данные в военкомат

Если лицо получает постоянную или временную регистрацию на новом месте, оно обязано в течение двух недель прибыть в военкомат и сообщить, что он проживает по такому-то адресу, и встать на учет в военкомате. Об этом "360» рассказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«К сожалению, многие военкоматы ведут базу в бумажном виде. Конечно же, на мой взгляд взгляд и, по мнению многих специалистов, ситуацию нужно улучшать. Возможно применение специальной функции на портале „Госуслуги“. Технические возможности, в принципе, есть. <…> Нужно, чтобы сама процедура стала более простой для мужчин. К этому придут», — пояснил он.

Собирать данные — задача военкоматов

Военкоматы должны сами уточнять все данные, это их задача. За это их сотрудники и получают заработную плату. В этом уверен член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«В советское время, когда подготовка была на высшем уровне, работа велась. Людей обзванивали, звонили на предприятия. Звонили домой, приходили домой. И это было нормально. Это не сеяло панику. Сегодня военкоматы хотят просто свою вину повесить на региональные власти и на граждан. Это вечная история», — подчеркнул он.

По его словам, если бы граждан обязали бы каждый год обновлять данные в военкоматах и создали систему контроля, тогда претензии были бы обоснованными. Более того, Кабанов отметил, что из бюджета выделялись деньги на модернизацию мобилизационной системы. Тем не менее многие военкоматы все еще ведут отчетность в бумажном виде.

«Просто никто не спрашивает, куда они делись. И деньги большие. Там нулей-то было очень много. Качественную бумагу закупали? Картонку? Чернила? <…> Сейчас нет необходимости в ужесточении законодательства. Зачем создавать панику у людей, у граждан? И так осталась напряженность после частичной мобилизации. <…> Когда Минобороны и система военкоматов научатся работать, вот пускай тогда они приводят в соответствие и уголовное законодательство», — заключил Кабанов.