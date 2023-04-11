Эксклюзив 11 апреля 2023, 12:40 Генштаб не проведешь. США могли устроить вброс о проблемах ВСУ ради деэскалации конфликта Военный эксперт Михайлов допустил, что США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ U.S. Department of Defense

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Вброс документов Пентагона о проблемах снабжения Вооруженных сил Украины и сомнениях в успехе готовящегося контрнаступления мог стать фейком или реальной утечкой, которую устроили сами американцы. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов объяснил «360», кто заинтересован в обнародовании секретной информации.

Далее — прямая речь.

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Фейк или вброс американцев

Относительно неких засекреченных материалов американской стороны, которые попали в Telegram-каналы и СМИ, существует несколько мнений. Первое, что это на самом деле фейк, второе — документы действительно вбросила та же американская сторона, которая заинтересована в деэскалации конфликта. Пришло понимание, что если все продолжится так, как сейчас, то Штаты сойдутся в прямом военном столкновении с Россией.

Если рассматривать этот как фейк, то да, его могли вбросить для того, чтобы расслабить российскую сторону и убедить нас в неготовности Украины к контрнаступлению. Но мы ведь прекрасно видим и без фейков, что на самом деле происходит сейчас на линии боестолкновения. Тот же основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что готовится некая сила для контрудара, минимум 200 тысяч человек, а по некоторым данным, 400 тысяч.

В этом контексте нам попытались затуманить мозги, но это не получится. У России прекрасный Генеральный штаб, с действиями которого связывают последние успехи российской армии, и вряд ли подобный вброс документов мог как-то спровоцировать ослабление наших усилий по достижению национальных интересов в зоне специальной военной операции. Мы готовы ко всему.

Деэскалация конфликта

Стоит учесть, что американцы и все спецслужбы прибегали к практике вброса фейковой информации. Но вполне вероятно, это вброс других сил, которые заинтересованы в деэскалации конфликта.

Опять, я могу ошибаться. Здесь можно думать все что угодно, но сохраняя холодную голову. В армии России именно так и происходит, она готова к любому развитию событий и пойдет до конца.

Проблемы снабжения ВСУ

Анализируя сообщения СМИ, Telegram-каналов и выступления «западных партнеров», можно сказать, что у украинцев действительно резко сократились запасы боеприпасов, соответственно, ухудшилось снабжение. Но для того чтобы оно ухудшилось еще больше, нужно разрушать все мосты, всю железнодорожную инфраструктуру, а не только в Чернигове.

Это необходимо, чтобы быть уверенными: украинские подразделения действительно по максимуму лишены поддержки, снабжения продовольствием и боеприпасами. Пока такой уверенности нет.

Командиры украинских подразделений непосредственно на линии столкновения подтвердили, что у них ослаблено снабжение. Но это произошло благодаря нашим регулярным ударам. Четыре-пять складов боеприпасов уничтожили, и подвоз прекратился. Но на самой Украине наверняка запасов еще достаточно.

Поставки с Запада

Украинская армия получила помощь со стороны западных партнеров. Необходимо максимально пресекать поставки этого вооружения в зону боевых действий, и тогда, конечно, удастся утверждать, что у Вооруженных сил Украины серьезный недостаток снабжения.

Пока, если смотреть поверхностно, действительно, можно сделать вывод, что произошли перебои. Но насколько они тяжелые, я не осмелюсь сказать. Если информация Евгения Пригожина об украинской группировке верна, то без боеприпасов, без новой техники они в бой не пойдут.

Если они готовятся, значит, у них боеприпасы есть, так что нужно сражаться, рубить, взрывать все, что движется. Разрушать склады, мосты и всю необходимую инфраструктуру, которая способствует перемещению и снабжению украинских войск боеприпасами и продовольствием.