Эксклюзив 17 июня 2023, 19:50 «Генетический нацизм». Захарова — о многолетних попытках Запада уничтожить русских Захарова: задача киевского режима под руководством США уничтожить как можно больше русских Телеканал «360»

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Основная цель украинских властей была поставлена на 2022 год — сделать все, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, причем на законодательном уровне. Это были санкции и морально-психологическое воздействие. Но ничего не вышло. Тогда киевский режим перешел к следующему шагу — изматывание, рассказала в беседе с «360» на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Задача киевского режима, которым руководит США — убить как можно больше русских. Это их миссия», — заявила дипломат.

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Он напомнила, что призывы убивать население России звучали и раньше, не только со стороны Украины, а от американских властей. И это тиражировали СМИ. По словам Захаровой, им бы стоило помыть рот с мылом, но они только продолжили закрепляться в такой позиции.

«Выходит сенатор США Линдси Грэм и говорит то же самое, что это лучшая их инвестиция — убийство русских. Та же самая концепция. И когда западные СМИ пытаются отыграть назад, дабы не выглядеть уже полными вурдалаками, они попадают впросак.

И сенатор Грэм на следующий день вновь подтверждает то, что он сказал. Вот и все. Поэтому ставка была сделана на блицкриг, а когда этого не получилось, то перешли к заветному, к тому, с чем они живут многие века — убить как можно больше русских», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Жуткий план Третьего рейха

Захарова напомнила, что наших предков травили в газовых камерах, выжигали целые деревни с людьми, обещали затопить Москву, сделав из города водоем. Этот план, по словам Захаровой, был разработан еще Третьим рейхом, непосредственно Адольфом Гитлером.

«Генетический расизм, генетический нацизм, генетическое ощущение расового превосходства — все это в них заложено, это же никуда не ушло. И что вы думаете, что только в отношении нас, что ли? Нет. Точно так же относятся ко всем, кто не они. Потому то они себя называют золотой миллиард», — заявила Захарова.

Представитель дипведомства напомнила, что недавно Еврокомиссия официально сказала, что собирается наращивать потенциал развития одного миллиарда, а остальные должны их обслуживать.

«То же самое сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, когда утверждал, что они есть прекрасный сад, который должен отгородиться от диких джунглей. Но это же расизм чистой воды, это колониальная логика. Была бы возможность, они бы перешли к работорговле. Как это удобно, представляете? Бесплатные ресурсы, бесплатная рабочая сила», — объяснила спикер.

Пот и кровь, но чужие. В чем успех «золотых стран»

Собеседница издания отметила, что россияне очень приличные и вежливые люди, которые о многом «забывали» и не напоминала западному миру, на чем вообще основано их благополучие.

«Что этот технологический рывок, прогресс осуществлялся на спинах и руками за счет ресурсов других народов и других стран. Если бы они платили за ресурсы, а не воровали из этих стран, если бы они несли ответственность за судьбы тех людей, которых эксплуатируют, за те государства, которые они разрушают. Какой технологический прогресс тогда бы был? Они в долгах бы были», — подчеркнула Захарова.

Сейчас, по мнению спикера, у Запада начинается новая жизнь, новый этап, когда приходится платить по счетам за все удовольствия, ресурсы и рабочую силу, подходить ответственно ко всему, что они делают.

«Этот взгляд свысока сыграл с ними очень дурную шутку. Но они стали заложниками самих себя», — добавила собеседница.

Россия сорвала западные оковы

Дипломат призвала не удивляться публикациям в СМИ, критикующим Россию. Это напоминание, чем западные страны на самом деле являются.

«Нам было необходимо меньше года, чтобы запустить собственный автопром на совершенно другом уровне, представить несколько автомобилей различных марок, которые могут производиться у нас. Понятно, что есть часть зарубежных компонентов, но старт то дан. И за очень короткий срок. Главное это не упустить — идти вперед», — сказала она.

Захарова отметила, что если бы 10 лет назад россиянам сказали, что страна будет сама производить различные сорта сыра — никто бы не поверил и посмеялся. Очень долго Россию пытались убедить, что она ничего не может, ничего не умеет и у нее ничего не получится.

«Говорили, что вот у нас есть ресурсы — и хватит, а остальное должны делать просвещенные. Нам же это все время это втолковывали, причем не только западные СМИ, самое удивительное и ужасное, что рассказывали свои же — так называемые либеральные, которые нас все время учили жить, говорили, что мы ничего не знаем, что мы второсортные, что мы вечно будем отставать. Ну и что? Кругом наша продукция», — подметила Захарова.

Это началось в 2014-м...

Сельское хозяйство России воспрянуло, оно рвет все рынки, заявила дипломат, это объективная реальность. Теперь, по словам Захаровой, все начали говорить, что от России, оказывает, зависит продовольственная безопасность.

«Сколько лет-то прошло? Что, сто? Это началось с 2014 года, когда ЕС под нажимом США, это же было личное достижение Байдена, который заявил, что он лично заставил страны Евросоюза и Брюссель, ввести антироссийские санкции, на которые мы ответили продовольственными, поставил раздел и сказал: „Тогда ешьте свое сами, а мы будет производить свое“. Вот тогда и начался рост», — высказалась представитель дипведомства.

Еще и 10 лет даже не прошло, добавила Захарова. Сейчас, считает она, подходит еще один этап и важно реализовать его по полной.

«И это не слепая уверенность, это уверенность в нашем потенциале и возможностях. Но для этого надо работать», — заключила Захарова.

Ранее Захарова рассказывала о методах борьбы Запада против России.