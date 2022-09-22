Политолог рассказал, как Украина разгоняет фейковые волны | 360°

Эксклюзив 22 сентября 2022, 18:14 (обновлено: 22 сентября 2022, 19:24) Поделиться Telegram

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Viber Политолог рассказал, как Украина разгоняет фейковые волны Политолог Михайлов: не надо читать украинские СМИ Piqsels.com

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Украинский Центр информационно-психологических операций действует эффективно и грамотно разгоняет фейковые волны против россиян. Об этом «360» заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

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ЦИПсО

Следует признать, что украинское ЦИПсО достаточно эффективно работает. Оно грамотно пользуется ситуацией, разгоняет фейковую волну и волну недопонимания в российском обществе. Особенно это видно на примере объявления частичной мобилизации. Мне буквально вчера звонили из Москвы и говорят: «У вас что, в Ростове-на-Дону сирены звучат и людей на улицах ловят?» Вот это работа фейков.

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Проукраинская пропаганда

Хотелось бы сказать, что многие россияне подписаны на украинские Telegram-каналы, и это, конечно, печально. Они получают однобокую информацию и, соответственно, реагируют так, как нужно врагам нашей страны. Чтобы этому противодействовать, необходимо сильно и много работать. Объяснять населению и вовремя наносить упреждающий информационный удар, чтобы не было «мы объявили, а те уже были готовы, что мы это объявим».

Вот когда все эти информационные атаки происходят одномоментно с выступлением президента. Я считаю это недоработкой информационной политики, не более того. Нужно соответственно организовывать свои структуры. Нам необходимо переигрывать ЦИПсО по всем статьям.

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