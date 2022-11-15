Спецоперация 15 ноября 2022, 16:32 Фейк: ВСУ дислоцировались на левом берегу Днепра Сообщения о том, что ВСУ находятся на левом берегу Днепра, назвали фейком Telegram

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В Сети со ссылкой на проукраинские источники распространили недостоверные сообщения о том, что ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра. «360» выяснил, так ли это на самом деле.

Фейк

Telegram-каналы опубликовали фото украинского военного, который якобы «передал привет» с левого берега Днепра, куда были отведены российские войска с правобережной части Херсонской области.

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На снимке боец стоит на краю пролета, а за его спиной открывается вид на разрушенный Антоновский мост.

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Правда

В Сети можно найти видео, где как минимум два бойца вешают украинский флаг на ограждение на мосту, а на противоположном берегу видна довольно плотная малоэтажная застройка. Также можно посмотреть пролет коптера над Антоновским мостом, который показывает, что несколько пролетов разрушены и утоплены ближе к одному из берегов, более пустынному. Между тем с той стороны, где на берегу располагается населенный пункт, практически все пролеты целы.

Судя по карте, дома, которые находятся на берегу в непосредственной близости от моста, частные и относятся к городскому округу Херсона, они стоят на левом берегу. Таким образом, сообщения о том, что украинские военные заняли позиции на левом берегу Днепра, — фейк. Фото сделано на другой стороне.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.