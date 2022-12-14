Спецоперация 14 декабря 2022, 14:15 Фейк: в центре Мелитополя прогремел взрыв Член ВГА Рогов опроверг украинские фейки о взрыве в центре Мелитополя РИА «Новости»

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В Сети распространили недостоверные сообщения о том, что в центре города Мелитополя Запорожской области, в районе шахматной школы, произошел взрыв. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В Мелитополе, возле шахматной школы, прогремел взрыв, заявили украинские Telegram-каналы со ссылкой на виртуального «мэра» Ивана Федорова. Там же были слышны автоматные очереди, как минимум один человек погиб.

Правда

Никакого взрыва в Мелитополе не было — его не слышали ни местные жители, ни сотрудники правоохранительных органов. Это подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Скорее всего, подобными фейками украинская сторона отрабатывает деньги, выделенные кураторами.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.