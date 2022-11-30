Спецоперация 30 ноября 2022, 17:13 Фейк: в одном из донецких госпиталей находится российский военнослужащий, потерявший память РИА «Новости»

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В соцсетях появились недостоверные сообщения о том, что в одном из донецких госпиталей лечится российский военнослужащий, потерявший память. «360» выяснил подробности.

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Фейк

В одной из групп во «ВКонтакте» опубликовали пост о том, что в госпитале в Донецке лежит мужчина, который в результате ранения головы потерял память. Пользователи распространяют его фото с перевязанной головой, чтобы помочь найти родственников.

Правда

Это фейк, так как подобные фото и сообщения всплывают не в первый раз. Похожее объявление, к примеру, публиковали в начале апреля 2022 года.

Пользователи «ВКонтакте» склоняются к тому, что на снимке изображен Владимир Сатеренко — украинский военнослужащий, состоявший в рядах ГУР МОУ, он служил в войсковой части А1799 в Киеве. При этом последняя активность Сатеренко на стене во «ВКонтакте» — 1 декабря 2013 года, в самом начале украинского кризиса. По фото оба человека действительно сильно похожи.

Кто именно запечатлен на фотографии и как его зовут — установить невозможно. Однако информация о том, что этот человек сейчас находится в донецком госпитале, в любом случае недостоверна.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.