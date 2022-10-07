Фейк: в Казанском военном госпитале лечится участник спецоперации, потерявший память | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в Казанском военном госпитале лечится участник спецоперации, потерявший память Информация об участнике СВО в Казанском военном госпитале не подтвердилась РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о том, что в Казанском военном госпитале лечится участник спецоперации на Украине, потерявший память. «360» выяснил, почему это очередной фейк.

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Фейк

В Telegram-каналах распространяют сообщения с призывами помочь найти родственников участника спецоперации, который лежит в военном госпитале в Казани. Авторы поста утверждают, что мужчина контужен, лишился памяти и правой руки.

Правда

Это недостоверная информация, поскольку на опубликованном в соцсетях снимке — пациент одной из киевских больниц. Мужчина участвовал в боях против Донбасса семь лет назад.

Его фото размещено в статье Гжегожа Майевского на польском портале Spółki Miejskie, которая вышла в августе 2015 года.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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