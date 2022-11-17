Спецоперация 17 ноября 2022, 14:50 Фейк: в Геленджике мужчин заставляют ехать добровольцами в зону СВО РИА «Новости»

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В Сети появилась фейковая информация о том, что военкомат в Геленджике вызывает угрозами заставляет мужчин подписывать согласие о добровольной отправке в зону спецоперации на Украине. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В Геленджике военкомат вызывает мужчин и заставляет подписывать согласие пойти добровольцами на военную службу, подразумевая участие в СВО, сообщили некоторые Telegram-каналы. В посте опубликована фотография бланка, где якобы заполнена верхняя часть, при этом отсутствуют подпись и дата подписания заявления.

Правда

Оперштаб по Краснодарскому краю сообщил, что фактов, подтверждающих угрозы или случаи принудительного подписания жителями бланков о добровольном поступлении на военную службу по мобилизации, нет. Такое заявление — не обязанность или требование военкомата, а право человека, если он хочет защищать родину.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.