Спецоперация 01 декабря 2022, 19:10 Фейк: в ДНР детям погибших в боях отцов выдают рабочие тетради по физике РИА «Новости»

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В Сети распространили фейки о том, что в Донецкой Народной Республике учащимся девятого класса в качестве «компенсации» за погибших отцов выдают рабочие тетради по физике. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В ДНР ученику девятого класса, потерявшему отца в результате боевых действий, в качестве «компенсации» выдали рабочую тетрадь по физике, заявили некоторые украинские Telegram-каналы. Пост сопровождается скриншотом из паблика во «ВКонтакте», на котором изображен одетый в черную рубашку подросток с рабочей тетрадью в руках.

Правда

На самом деле фото с мальчиком сделано в одной из белорусских школ. На это указывают сразу два факта. Во-первых, рабочая тетрадь напечатана в Минске для средних школ с русским языком обучения, она рекомендована Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Минобразования Республики Беларусь. Во-вторых, на стене позади ученика виден плакат с гербом Белоруссии и, судя по всему, текстом гимна.

Что касается ДНР, то еще до вхождения в состав России там был четкий механизм компенсаций за гибель военнослужащего. В таком случае семье единовременно перечисляли пять миллионов рублей. Раненые бойцы могли получить по три миллиона.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.