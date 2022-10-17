Фейк: в Херсоне убили главного дирижера музыкально-драматического театра | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 17:42 Фейк: в Херсоне убили главного дирижера музыкально-драматического театра В Общественной палате опровергли слухи об убийстве главного дирижера Херсонского МДТ РИА «Новости»

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В Сети распространили недостоверные сообщения о том, что российские военные якобы убили главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра Юрия Керпатенко. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Зарубежные СМИ и советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждают, что в Херсоне погиб главный дирижер местного музыкально-драматического театра Юрий Керпатенко. Якобы российские военные застрелили его дома за отказ выступить на концерте.

Правда

На заявления о причастности к убийству Керпатенко отреагировал член Общественной палаты России Александр Малькевич. Он отметил, что BBC Russia опубликовала новость с подачи украинского Минкульта, который не может знать, что происходит на российских территориях.

Кроме того, Керпатенко уволили с работы за алкоголизм, с лета он нехорошо себя чувствовал и находился дома. Однако там правоохранители никого не нашли, в том числе тела бывшего главного дирижера ХМДТ.

Таким образом, утверждения об убийстве Керпатенко — фейк, распространяемый иностранными СМИ ради дискредитации Вооруженных сил России.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.