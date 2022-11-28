Спецоперация 28 ноября 2022, 16:01 Фейк: таможня запретила ввозить вещи для военных без разрешения Минобороны ФТС опровергла фейки о запрете ввозить вещи для участников СВО без разрешения МО РИА «Новости»

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В Сети распространили слухи о том, что Федеральная таможенная служба усилила контроль за ввозом товаров для нужд военных. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Закупки товаров двойного назначения для нужд военных возможны только с разрешения Минобороны, заявили Telegram-каналы.

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«На таможне встали все товары двойного назначения. Отныне волонтеры не смогут заказывать российским военным теплую одежду или спальные мешки без разрешения министерства Шойгу», — утверждают авторы фейка.

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Правда

Эта информация не соответствует действительности. Никто не запрещает волонтерам закупать товары двойного назначения для нужд военных, участвующих в спецоперации на Украине. Таможня, наоборот, активно помогает поставкам и взяла их на особый контроль, чтобы оформлять и пропускать в первоочередном порядке. Об этом говорится в заявлении ФТС на официальном сайте.

Для ускорения, упрощения выпуска и доставки таких товаров по назначению ведомство организовало оперативное взаимодействие с Минобороны, на которое возложили координацию поставок. Физическим и юридическим лицам рекомендовали обращаться в Национальный центр управления обороной. При задержке оформления товаров двойного назначения, предназначенных для нужд СВО, можно направить обращение в канал обратной связи на официальном аккаунте ФТС России в Telegram.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.