Спецоперация 28 февраля 2024, 14:26 Фейк: российские войска расстреливали сдающихся в плен украинцев Информацию о расстреле пленных ВСУ российскими военными опровергли РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о том, что российские войска якобы расстреливают сдающихся в плен бойцов ВСУ. В публикациях утверждали, что в России платят полмиллиона рублей за отрезанную голову украинского военнопленного. Однако все эти слухи являются фейками.

Фейк

Ряд украинских Telegram-каналов сообщил о том, что российские военные якобы расстреливают украинских солдат в районе Работина и других населенных пунктов. По данным источников, представители ВСУ сдаются бойцам ВС России, после чего пленных убивают. В подтверждение этой якобы достоверной информации украинские паблики обнародовали кадры с моментами расстрелов. Также местные Telegram-каналы писали, что российским военным платят 500 тысяч рублей за отрезанные головы пленных солдат ВСУ.

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Правда

На самом деле, ни на одном из опубликованных видео нет никаких элементов, по которым можно определить принадлежность бойцов к России. На видео невозможно понять, кто именно атаковал безоружных солдат. Подтверждений о расстреле украинских пленных также найти не удалось.

При этом, напомнили «Аргументы и факты», президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу неоднократно говорили о важности гуманного отношения к военнопленным.

Минобороны регулярно отчитывается о содержании пленных ВСУ, показывая адекватные условия проживания. Сами украинские бойцы говорят о гуманном отношении российских военных. Как отметил Regnum, пленные ВСУ сообщали, что их кормят три раза в день, гарантируют связь с родными и возможность полноценного сна.

Информация о награде в полмиллиона рублей за голову украинского бойца не имеет подтверждения. Распространять эти фейки в Сети начали после поста боевика ВСУ и автора Telegram-канала «Говорять Снайпер». Именно он указал на «вознаграждение». При этом никаких доказательств своих слов автор не предоставил.

Таким образом, информация о расстреле украинских военнопленных и «вознаграждении» в 500 тысяч рублей за голову пленного бойца ВСУ является фейком. На распространяемых кадрах нет доказательств причастности российских солдат к убийствам. По видео невозможно понять, кто стрелял в сдающихся. Кроме домыслов, никакой реальной информации в видео нет.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.