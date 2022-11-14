Спецоперация 14 ноября 2022, 16:54 Фейк: российские военные собираются оставить Мелитополь Власти Мелитополя опровергли фейки о том, что ВС России собираются покинуть город Площадь Победы в Мелитополе / РИА «Новости»

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Проукраинские Telegram-каналы заявили, что с площади Победы в Мелитополе исчез российский флаг, поэтому ВС России намерены покинуть город. «360» выяснил, что произошло на самом деле.

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Фейк

С площади Победы в Мелитополе — нынешней столице Запорожской области — пропал российский флаг, развевавшийся на самом большом в регионе флагштоке. По мнению советника главы МВД Украины Антона Геращенко, это говорит о том, что Вооруженные силы России собираются оставить город.

Правда

Мечты Геращенко остаются мечтами: на самом деле, триколор снимали для технического обслуживания и ремонта флагштока. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

После замены креплений, троса и запорных механизмов на знаковом месте разместили новое полотно. В поднятии государственного символа на высоту более 40 метров участвовали представители администрации региона, МЧС, общественных движений «Юг молодой» и «Мы вместе».

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.зап