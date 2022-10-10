Фейк: российские военные атаковали гражданские объекты на Украине | 360°

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Фейк: российские военные атаковали гражданские объекты на Украине

Сообщения о том, что ВС России ударили по гражданским объектам на Украине, назвали фейком

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В Сети появилась фейковая информация о том, что Вооруженные силы России сегодня утром якобы нанесли удар по гражданским объектам Украины. «360» выяснил, что произошло на самом деле.

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Фейк

Украинские Telegram-каналы заявили, что российские войска якобы обстреляли гражданские объекты. Как утверждают авторы фейка, один из ударов пришелся по парку Шевченко в Киеве рядом с детской площадкой.

Правда

На самом деле, в парк Шевченко попала украинская ракета ЗРК С-300, которая стоит на вооружении киевской ПВО. Вероятно, не справившись с задачей перехвата, ракета рухнула на объекты гражданской инфраструктуры.

В целом системы украинской противовоздушной обороны сегодня дали сбой: некоторые ракеты, выпущенные для перехвата российских летательных аппаратов, практически сразу после пуска упали в районе жилой застройки.

Российское Минобороны подтвердило, что целью высокоточных ударов была исключительно военная инфраструктура, а также объекты связи и энергетики.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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