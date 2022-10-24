Фейк: российские артисты погибли при обстреле в Херсонской области | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 13:18 Фейк: российские артисты погибли при обстреле в Херсонской области РИА "Новости"

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В Сети распространили фейки о том, что при обстреле станции в Херсонской области погибли или пострадали десятки российских артистов и представителей шоу-бизнеса. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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Более 20 российских артистов, в том числе Даниил Страхов, Сергей Глушко, Игорь Скляр, Сергей Зверев, погибли или получили серьезные ранения при обстреле станции Брилевка в Херсонской области. Об этом сообщается в видео, опубликованном в одном из YouTube-каналов.

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Правда

На самом деле вся информация в этом ролике сфальсифицирована и не имеет никакой связи с реальностью. Во-первых, ракетный удар по Брилевке ВСУ нанесли еще летом, 29 июля, из американской РСЗО HIMARS по наводке местных жителей, сотрудничавших с украинской стороной.

Официально целью атаки назвали железнодорожную станцию — важный транспортный узел. Там корректировщики спрятали маячок — сотовый телефон с включенной геолокацией. Однако ракеты попали в жилые дома в радиусе ста метров вокруг станции.

Во-вторых, гастроли российских артистов, упомянутых в видео, не проходят на территории Херсонской области. Это невозможно из-за объявленного в этом регионе военного положения. Кроме того, никакие СМИ не сообщали вечером 20 октября «трагические новости о ЧП в Херсонской области с представителями шоу-бизнеса».

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.