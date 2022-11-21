Спецоперация 21 ноября 2022, 14:48 Фейк: россияне радуются гибели своих детей в спецоперации на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сети распространили фейки о том, будто россияне радуются гибели своих детей, участвовавших в СВО, так как в таком случае они получат выплаты от государства. «360» разобрался в ситуации.

Реклама

Фейк

Украинские Telegram-каналы заявили, что россияне жалуются гибели собственных детей, участвовавших в спецоперации на Украине. Авторы фейка опубликовали фото мужчины с подписью «Сегодня чудесный день, ведь сейчас я поеду в казино (пришла выплата за сына)».

Правда

На самом деле человек, изображенный на скриншоте, — известный интернет-персонаж, некий дядя Боря, которого в реальности не существует. Аккаунт создали еще в 2018 году, с тех пор в различных соцсетях появляются сообщения юмористического, злободневного и просто развлекательного характера.

Теперь персонажа использовали для разжигания конфликтов внутри российского общества. Пост на скриншоте в сетях «дяди Бори» существует и носит характер заказного. Аккаунт занимается отработкой политических и коммерческих заказов.

Следовательно, это сфабрикованный контент, использующий интернет-персонажа для дискредитации системы выплат за участие в спецоперации.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.