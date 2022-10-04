Фейк: Путин приказал отправить «ядерный поезд» к линии соприкосновения | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 17:16 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: Путин приказал отправить «ядерный поезд» к линии соприкосновения Пресс-служба РВСН

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Президент России Владимир Путин отдал приказ отправить «ядерный поезд» на линию соприкосновения с украинскими войсками для подготовки к ядерному удару, заявили иностранные СМИ. «360» выяснил, что происходит.

Фейк

В британском издании The Times вышла статья о том, что Владимир Путин якобы планирует продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения на Украине. Для этого в приграничных районах проведут ядерные испытания, а к линии соприкосновения даже отправили поезд «секретной ядерной дивизии», утверждают авторы материала.

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Со ссылкой на польского военного аналитика Конрада Музыку они пишут, что «в Центральной России был замечен ж/д-состав, связанный с 12-м главным управлением Министерства обороны» и предназначенный «для хранения, технического обслуживания, транспортировки и выдачи подразделениям ядерных боеприпасов».

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 «Ярс» / РИА «Новости»

Правда

На Западе постоянно звучат спекуляции по поводу готовности Москвы применить ядерное оружие на Украине. Главная цель таких фейков — накалить обстановку среди обывателей, а также отвлечь их внимание от грядущих экономического и энергетического кризисов.

Между тем, согласно 17-му пункту ядерной доктрины России, страна может использовать такое оружие лишь в качестве ответной меры или в случае агрессии, когда под угрозу поставлено существование государства.

Так называемые ядерные поезда находились на вооружении советской и российской армий с 1987 по 1994 год. К 2007-му десять боевых железнодорожных ракетных комплексов «Молодец» демонтировали и уничтожили, а оставшиеся два денуклеаризировали и передали в музеи как экспонаты.

Сегодня у России нет ядерного оружия на основе железнодорожных комплексов. От этой концепции отказались в пользу более мобильных и приспособленных для маскировки автомобильных комплексов наподобие «Ярсов».

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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