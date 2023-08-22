Спецоперация 22 августа 2023, 12:30 Фейк: по 20 тысяч россиян стали мобилизовать каждый месяц Данные о мобилизации 20 тысяч россиян ежемесячно оказались фейком Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Украинские СМИ и Telegram-каналы стали распространять информацию о том, что каждый месяц в России мобилизуют около 20 тысяч человек. «360» разобрался, откуда появились эти данные, и как обстоят дела на самом деле.

Фейк

Издание «Правда» выпустило новость о том, что в РФ якобы идет беспрерывный набор россиян и мигрантов на военную службу. Источники этого СМИ заявили, что будто бы в России каждый месяц мобилизуют порядка 20 тысяч граждан.

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Один из украинских Telegram-каналов в аналогичном материале при этом ссылался на данные от представителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Андрея Юсова. Он на одном из брифингов заявил, что якобы Россия в рамках «принудительной мобилизации» каждый месяц отправляет в зону специальной военной операции пару десятков тысяч человек.

Такой вывод он сделал после выступления московского мэра Сергея Собянина на форуме «Территория смыслов». Там градоначальник сообщил, что в рамках объявленной в 2022 году частичной мобилизации на спецоперацию отправились 20 тысяч жителей российской столицы. Он добавил, что по состоянию на 16 августа еще 20 тысяч жителей города подписали контракты или вошли в состав добровольческих батальонов.

По словам Собянина, Москва является военным городом. По его мнению, около пяти тысяч профессиональных военнослужащих из этого региона могут также участвовать в СВО. Таким образом, по оценке мэра, в зоне спецоперации сейчас находятся порядка 45 тысяч жителей города.

Юсов же сослался на слова Собянина от 26 июля, когда градоначальник говорил о 20 тысячах мобилизованных жителей Москвы и 10 тысячах контрактниках.

Представитель ГУР МОУ якобы простыми арифметическими действиями пришел к выводу о том, что за неполный месяц в российской столице мобилизовали дополнительно 10 тысяч человек. Путем экстраполяции данных на Украине решили, что ежемесячно со всей России принудительно отправляют на военную службу около 20 тысяч человек.

Правда

Собянин на самом деле в июле не имел в виду добровольческие отряды, куда также вступают россияне, а они и могут составлять ту количественную разницу, которая возникла в данных между двумя последними месяцами.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 июня во время выступления на заседании Совета безопасности заявил, что ежедневно контракт с военным ведомством подписывают 1336 человек.

«То есть каждые сутки получаем полк», — сказал он.

Министр оценил общее число контрактников на тот момент в 114 тысяч человек. Работа по подписанию договоров продолжается, прирост мог произойти за счет этого.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в начале июля сообщал, что с 1 января 2023 года более 185 тысяч человек пришли на службу в армию по контракту, 109 тысяч из них находятся в запасе. Получается, что количество бойцов могло увеличиться и за счет добровольцев.

Фейк

Представители ГУР МОУ утверждали, что в России преимущественно мобилизуют тех, кто получил паспорта РФ. По мнению украинских властей, после получения российских документов риски быть отправленным в зону СВО у бывших мигрантов возрастают.

В качестве доказательства своей версии украинцы показали видео о том, как сотрудники ФСБ в Чувашии задержали граждан из Средней Азии, недавно получивших паспорта России и не вставших вовремя на воинский учет, как того требует законодательство РФ.

Правда

Такой случай действительно имел место быть. В отношении задержанных возбудили административное дело о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету.

Мужчины в итоге признали свою вину и пообещали, что впредь такого не повторится. Их попросили заплатить штраф. Информации о том, что этих людей отправили в зону СВО, нигде нет.

Таким образом представители военной разведки Украины на одном брифинге преследовали сразу несколько целей. Во-первых, они хотели заставить российских граждан поверить, что мобилизация все еще идет, хотя ее завершили в октябре 2022 года.

Во-вторых, ГУР МОУ постаралось убедить украинцев в том, что мобилизация проходит не только у них в стране. Таким образом людей на фоне истощения человеческих ресурсов хотели приободрить. Президент РФ Владимир Путин в конце июля сказал, что мобилизационный ресурс на Украине заканчивается.

Кроме того, перед украинской разведкой стояла задача демотивировать своих бывших сограждан, которые теперь находятся на освобожденных российскими силами территориях, получать гражданство РФ под страхом «мобилизации». Однако здесь киевский режим выбрал совсем неправильный вектор. Ведь ролик с ФСБ и задержаниями вообще не связан напрямую с отправкой на фронт.

Таким образом информация о том, что в России каждый мобилизуют по 20 тысяч человек, в том числе из числа бывших мигрантов, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.