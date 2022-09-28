Фейк: мобилизованный россиянин сдался в плен ВСУ | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 15:14 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: мобилизованный россиянин сдался в плен ВСУ Сообщения о мобилизованном россиянине, сдавшемся в плен ВСУ, назвали фейком РИА «Новости»

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что мобилизованный житель Ростовской области сдался в плен ВСУ. Однако эта информация недостоверна, выяснил «360».

Фейк

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Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, заявил о «первом факте сдачи в плен» жителя Ростовской области, мобилизованного пять дней назад. Пост сопровождается видео с мужчиной, одетым в российскую форму и держащим военный билет.

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Правда

Если посмотреть ролик, то отчетливо слышно, как мужчина говорит, что он «был призван по контракту». При этом федеральный закон № 31 от 1997 года « О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации » не предусматривает подписание контрактов, когда речь идет о мобилизации.

Такие бойцы лишь получают статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Статус контрактника и непосредственно служба по контракту имеют разную правовую основу.

Также вызывает вопросы призыв через Москву (исходя из того, что паспорт выдан в столице) уроженца Липецка, прописанного в Ростовской области. Повестки направляют по месту регистрации гражданина и передают ему лично в руки. Если человек прописан в Ростовской области, оттуда он и должен был отправиться на службу.

Кроме того, есть еще одно видео с этим мужчиной: он говорит, что был призван 21 сентября, а через шесть дней, 27-го числа, оказался в плену. Между тем, судя по ролику из поста Геращенко, россиянина мобилизовали «три дня назад».

Как подчеркивал министр обороны Сергей Шойгу, граждане, призванные во время частичной мобилизации, сначала должны пройти переподготовку, слаживание экипажей, команд, отделений, взводов. Только после этого военнослужащие отправятся в зону спецоперации. Причем многие не будут участвовать в боевых действиях — им поручат контролировать освобожденные территории и линию соприкосновения.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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