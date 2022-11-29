29 ноября 2022, 16:41
Фейк: мобилизованные из поселка в Пензенской области попали в плен
Власти опровергли сообщения о мобилизованных из Пензенской области, попавших в плен ВСУ
В Сети распространили недостоверные сообщения о том, что мобилизованные жители поселка Тамала в Пензенской области попали в плен ВСУ. «360» выяснил подробности.
Фейк
Жители поселка Тамала Пензенской области обратились к президенту Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу с просьбой вызволить из плена мобилизованных жителей этого населенного пункта. Об этом заявили некоторые Telegram-каналы.
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По словам авторов фейка, родители военных ходили к главе поселка, но он не смог помочь: «никто заниматься пленными тамальчанами не будет, так как у страны полно других дел». В качестве «доказательства» представлен видеоролик с обращением, в котором женщина просит руководство страны помочь с освобождением военнослужащих, а затем слово берут родные и близкие мужчин.
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Правда
На самом деле это фейк. В посте опубликовано видео, которое было снято не позднее 27 августа 2014 года.
Это сокращенный вариант обращения родителей костромских десантников. В начале оригинального ролика слышно, как женщина представляется председателем совета солдатских матерей Костромской области.
Более того, сообщения о пленении мобилизованных тамальчан опровергли в правительстве Пензенской области. Правоохранительные органы ищут авторов и распространителей этого фейка.
Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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