Спецоперация 29 ноября 2022, 16:41 Фейк: мобилизованные из поселка в Пензенской области попали в плен Власти опровергли сообщения о мобилизованных из Пензенской области, попавших в плен ВСУ РИА «Новости»

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В Сети распространили недостоверные сообщения о том, что мобилизованные жители поселка Тамала в Пензенской области попали в плен ВСУ. «360» выяснил подробности.

Фейк

Жители поселка Тамала Пензенской области обратились к президенту Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу с просьбой вызволить из плена мобилизованных жителей этого населенного пункта. Об этом заявили некоторые Telegram-каналы.

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По словам авторов фейка, родители военных ходили к главе поселка, но он не смог помочь: «никто заниматься пленными тамальчанами не будет, так как у страны полно других дел». В качестве «доказательства» представлен видеоролик с обращением, в котором женщина просит руководство страны помочь с освобождением военнослужащих, а затем слово берут родные и близкие мужчин.

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Правда

На самом деле это фейк. В посте опубликовано видео, которое было снято не позднее 27 августа 2014 года.

Это сокращенный вариант обращения родителей костромских десантников. В начале оригинального ролика слышно, как женщина представляется председателем совета солдатских матерей Костромской области.

Более того, сообщения о пленении мобилизованных тамальчан опровергли в правительстве Пензенской области. Правоохранительные органы ищут авторов и распространителей этого фейка.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.