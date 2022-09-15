Фейк: медики Симферополя объявили сбор донорской крови для военнослужащих | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 12:44 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: медики Симферополя объявили сбор донорской крови для военнослужащих Центр крови Симферополя не объявлял сбор донорской крови для раненных в спецоперации РИА «Новости»

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Центр крови Симферополя якобы пригласил местных жителей стать донорами: в интернете появился призыв сдать кровь для раненных в спецоперации на Украине солдат. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Сообщество «Объявления Симферополя» 12 сентября опубликовало рассказ подписчицы о том, как она встретила на Киевской улице девушку. Якобы та сказала, что военнослужащие нуждаются в крови, и пригласила на донорскую акцию. Автор записалась.

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К посту приложили объявление о донорской акции Центра крови Симферополя с 12 по 15 сентября. Абсолютно новую, распечатанную на цветном принтере листовку сфотографировали на столе.

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Правда

Центр крови Симферополя официально опроверг проведение такой акции. Его сотрудники назвали информацию фейковой, опубликовали фотографию перечеркнутого объявления и призвали его не распространять.

В медучреждении объяснили, что срочной потребности в крови для раненных в спецоперации военнослужащих нет. Доноров пригласили на плановую сдачу крови, чтобы пополнить банк всех групп с отрицательным резусом. Крымчан попросили доверять только официальным источникам информации и следить за потребностью Центра в крови с помощью специального Донорского светофора.

Таким образом, информация, размещенная в группе «Объявления Симферополя», является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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