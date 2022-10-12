Фейк: добровольческие отряды спортсменов будут участвовать в спецоперации на Украине | 360°

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12 октября 2022, 13:05

Фейк: добровольческие отряды спортсменов будут участвовать в спецоперации на Украине

Сообщения об отрядах спортсменов-добровольцев оказались фейком

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В Сети появилась неподтвержденная информация о том, что в зону спецоперации планируют отправить отряды российских спортсменов-добровольцев. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В России планируют сформировать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов, которые затем отправят в зону СВО на Украине, сообщили некоторые Telegram-каналы и СМИ со ссылкой на неназванные источники.

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«Предварительное обсуждение данного вопроса состоялось в понедельник в Москве. На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены», — утверждается в посте.

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Правда

Информация источников пока ничем не подтверждена. Президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков в комментарии для РИА Новости заявил, что не располагает данными о создании отрядов спортсменов-добровольцев.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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