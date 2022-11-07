Фейк: батальон мобилизованных россиян уничтожен под Сватово в ЛНР | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 15:56 Фейк: батальон мобилизованных россиян уничтожен под Сватово в ЛНР РИА "Новости"

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СМИ распространили недостоверную информацию о том, что под городом Сватово в ЛНР украинские войска массированным огнем уничтожили целый батальон мобилизованных воронежцев. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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Под селом Макеевка в районе Сватово в Луганской Народной Республике в результате обстрела на линии соприкосновения погибли более 500 мобилизованных из Воронежской области. Об этом сообщило заблокированное в России общественно-политическое издание «Верстка» со ссылкой на «выживших военнослужащих».

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Правда

Сообщения, распространяемые этими СМИ, опровергаются рядом фактов. В частности, упомянутая в материале войсковая часть 2079 в Воронеже относится к пограничным войскам Федеральной службы безопасности, которая не участвовала в частичной мобилизации, а значит, не могла предоставить свою часть для проведения обучения. Батальона, целиком состоявшего бы из жителей той или иной области, не существует. Резервистов распределяют по разным частям.

Telegram-канал «Война с фейками» со ссылкой на источник в Министерстве обороны, сообщил, что Алексей Агафонов и Николай Воронин, слова которых приводит «Верстка», отсутствуют в списках мобилизованных из Воронежской области. Вероятно, это вымышленные люди, которых никогда не существовало.

Наконец, никакие другие СМИ — как российские, так и украинские — не писали о массированном обстреле из минометов локаций в районе Макеевки. Бои шли, но с применением РСЗО HIMARS и гаубиц. Вызывает сомнение и масштаб «потерь»: по мнению военных экспертов, гибель 529 человек при 29 выживших и 12 раненых возможна, только если батальон долго обстреливали минометными снарядами и бойцы не успели вырыть укрытие.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.