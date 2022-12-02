Эксклюзив 02 декабря 2022, 12:53 «Фарисеи» из НАТО осуждают Россию. Косовского прецедента достаточно, чтобы отмести любые обвинения Публицист Новоселов: Зеленскому нужно последовать примеру президента Югославии Милошевича Нови-Сад во время бомбардировок НАТО / Викимедиа

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На Западе активно обсуждают российские ракетные удары по украинской энергосети, их возможные гуманитарные последствия для жителей городов, вынужденных жить в условиях постоянных отключений электроэнергии. Почему НАТО стоит вспомнить события 1999 года, а президенту Украины Владимиру Зеленскому последовать примеру Слободана Милошевича? На эти вопросы публицист Иван Новоселов ответил в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Коллективный Запад активно осуждает Россию за нанесение ударов по инфраструктуре двойного назначения и игнорирует тот факт, что украинская сторона может легко остановить все это, приняв российские условия.

Похоже, на Западе забыли аналогичную ситуацию в недавнем прошлом, когда НАТО вел военные действия в Европе, используя эту же тактику с самого начала конфликта. Вот выдержка из протокола пресс-конференции Североатлантического альянса от 25 мая 1999 года.

Норвежское агентство новостей: «Извините, Джейми, но раз вы говорите, что у вооруженных сил много резервных генераторов, почему вы тогда лишаете 70% страны не только электричества, но и водоснабжения? Ведь получается, что достаточно резервных источников, а вы говорите, что атакуете только военные цели?»

Джейми Ши, пресс-секретарь НАТО: «К сожалению, электроэнергия также нужна для систем командования и управления. Если президент Милошевич действительно хочет, чтобы у его людей были вода и свет, ему нужно просто принять пять условий НАТО, и мы остановим эту кампанию. Однако пока он не сделает этого, мы будем дальше атаковать эти цели, дающие электроэнергию его вооруженным силам. Если от этого пострадают гражданские, ему нужно будет самому с этим справляться, это он должен обеспечить жителей Сербии водой и светом».

Бывшее здание министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде / РИА «Новости»

К сожалению, 1,6 миллиона косовских албанцев были лишены этих удобств, когда их вынудили покинуть свои дома. Это были не простые неудобства: жизням многих был нанесен безвозвратный урон. Вероятно, кому-то это различие не понравится, но для меня оно имеет фундаментальное значение.

В 1999 году НАТО бомбил Югославию, причем эту тактику применяли с самого начала кампании. По крайней мере, в то время они не были такими лицемерами и открыто говорили о своих целях и о том, что делают. Сейчас Запад бы утверждал, что президент Слободан Милошевич сам обстреливает свою энергосистему

Что изменится, если заменить в словах пресс-секретаря НАТО Сербию на Украину, а Милошевича на Зеленского? Аргументы те же самые, и косовского прецедента вполне достаточно, чтобы отмести любые обвинения, которыми фарисеи из НАТО поливают Россию.

РИА «Новости»

Когда киевский режим отключал подачу электроэнергии в Крым, когда они перекрыли Северо-Крымский канал, лишив полуостров воды, когда они непрерывно обстреливали Донбасс, уничтожив большую часть его инфраструктуры, волновали ли их миллионы людей, жившие в этих регионах?

Говоря словами НАТО, многим жителям Донбасса и Крыма был нанесен безвозвратный урон, миллионы уехали в Россию, чтобы выжить. Те украинцы, которые сейчас столкнулись с неудобствами, в свое время не понимали, что творят киевские власти в Донбассе с их молчаливого согласия.

Двадцать с небольшим лет назад Милошевич решил спасти свой народ и принял условия НАТО, хотя его армия не была разбита и сохраняла боеспособность. Это был трудный выбор, но он взял на себя ответственность за него, и сегодняшние поколения сербов благодарны ему

Однако вряд ли Владимир Зеленский последует этому примеру. Милошевич был независимым государственным деятелем, который заботился о благе своей страны.

Зеленский же просто марионетка Запада с пустой душой. Он пожертвует хоть всеми украинцами, не моргнув и глазом, и будет сражаться до последнего в попытках избежать правосудия и справедливого возмездия.