Эксклюзив 14 ноября 2022, 14:47 Фактор отечественной войны Публицист Миронова: США стали восприниматься в России как акторы нашей отечественной войны Российские военнослужащие разгружают гуманитарную помощь. Мобилизованным передали медикаменты, средства связи, малые саперные лопатки. / РИА «Новости»

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Вряд ли Россия предвидела столь масштабную западную поддержку Украины. Но и Запад, очевидно, не предусматривал, что примерно 150 миллионов россиян могут переключиться в режим национально-освободительной борьбы. Возможно, именно это решит исход конфликта. Западные пропагандисты многие месяцы пытались рассорить российское общество с Кремлем и не верили, что население может на время отложить споры с властью, а взять и объединиться вокруг армии. Не факт, что все участники событий были готовы. Об этом публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд собралась в Москву. Зачем? Вероятно, на переговоры. А почему вместо Украины будет вести переговоры Нуланд? И почему пишут, что в Турции прямо сейчас глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин встречается с американскими военными, а не с украинскими? Почему мы постоянно слышим, что-то один, то другой американский политик, чиновник или даже вовсе генерал комментируют российско-украинский конфликт и важно заключают, что Киев не пойдет на переговоры. Либо же, наоборот, якобы, что ей пора туда идти.

Меня такая простецкая непосредственность Штатов очень занимает. Вы, дружочки, в этой драке кто?

Вот они, солдаты НАТО

Столь открытое участие американцев в конфликте и их бессовестные по его поводу выступления привели к вряд ли ожидаемому ими эффекту. Когда в Штатах кто-то всерьез дает комментарий о том, время или не время вступать в переговоры, когда американский снаряд летит на российское село, а чернокожие наемники позируют перед Купянской горадминистрацией, в России все это отзывается в самых неожиданных сердцах.

Мы ведь много лет воспитывались на пропаганде противостояния с США, и ее, эту пропаганду, помнят, усвоили даже ярые диссиденты. Сейчас разные люди вдруг ее вспомнили. Даже те, кто еще недавно преклонялся перед американцами и ставил их в пример, съежились. Ну потому что нас десятилетиями пугали солдатами НАТО — и вот же они, вот солдаты, вот снаряды, вот ракеты. Нельзя не реагировать.

Чрезмерная публичная активность американцев в СВО привела к тому, что они стали восприниматься в России как акторы нашей отечественной войны. Преображение спецоперации в сознании россиян в отечественную войну имеет большой мотивационный и мобилизационный потенциал, который уже реализуется.

Если бы не было там открыто НАТО, если бы американцы вальяжно не выступали от имени Украины и не отправляли туда такие огромные деньги, а украинцы не сражались бы в американской форме, вряд ли наши люди с пирогами провожали бы колонны на передовую и собирали миллиарды для армии… Ведь объемы пожертвований фантастические, люди объединились: в нашем маленьком райцентре народ шьет бушлаты и теплые попоны, балаклавы, вяжет носки, переделывает под мобильные огневые точки «Нивы», собирает подарки, посылки, батарейки, генераторы, бинокли…

Ничего этого не было бы, если бы россияне не воспринимали все как национально-освободительную войну.

В феврале–марте нас забрасывали агитацией: «Это не ваш конфликт»! Прошло несколько месяцев, мы увидели американских военных, ракеты, генералов, которые не стесняясь раздавали от имени киевских властей комментарии. А мы — нация, сформировавшаяся под песни об Отечественной войне и подвиге народа. Даже те из нас, кому к началу 2010-х эксплуатация Великой Победы порядком надоела, сейчас совершенно четко осознали себя участниками именно отечественной войны.

Близкие провожают мужчин, призванных на военную службу / РИА «Новости»

Наш несчастный неприятель

А вот насчет восприятия этого конфликта Украиной есть сомнения. Во-первых, их государственности слишком мало лет, чтобы сформировалась готовность за нее погибать, а большинство их людей никогда не жили отдельно от русских и себя им не противопоставляли.

Во-вторых, там слишком видны интересы локальных божков, которые желают сохранить контроль над ресурсами, а ресурсы большей частью созданы во времена единения украинцев и русских. Созданы, извините, Москвой.

По большому счету множество украинцев, которые носят фамилии Иванов, Петров, не говорят на украинском и уже не смогут на нем учиться и работать, борются за право украинских элит доить этих самых Ивановых-Петровых наряду с тарасами. Если внимательно читать украинские паблики, можно уловить именно такие настроения. Отечественной войной конфликт считают только немногочисленные западенцы, которые сами пока от боевых действий не пострадали. Центральная и Восточная Украина массово воспринимает противостояние с Россией как борьбу местного олигархата за контроль над советским наследием и налогами граждан.

Демонтаж последних фигур открытого в 1970 году Монумента славы Советской армии во Львове / РИА «Новости»

Нация парадов против нации Бандеры

На Украине нет потенциала для превращения этого противостояния в отечественную войну, причем не только потому, что украинцы не воспринимают россиян как чужаков. Дело в том, что Украина последние почти 20 лет вытравливала из общественного сознания память о Великой Отечественной, в итоге у молодых поколений попросту не сохранился этот паттерн. Аналогия не сработает, духоподъемного эффекта не будет.

Когда жители России видят по ТВ американского солдата с повязкой на глазу и в берцах, они вспоминают сразу и страшилки о НАТО, и фильмы о немцах, и парад Победы. Когда украинцы видят российского военного в форме, они не вспоминают ничего: у них, кроме кучки западенцев, которые когда-то подрывали советских учительниц, нет никаких ассоциаций. И фильмы про войну, подвиг народа и прочее для их новых поколений уже ничего не значат, поскольку как минимум с первого Майдана украинцам насаждали другую образность и другую героику.

Само воспоминание о таком явлении, как Отечественная война, в сознании массового современного украинца растворено, он уже путается в образах, сторонах, вспоминает Бандеру, дивизию «Галичина» и снесенные советским солдатам памятники. Украинцы утратили базу, на которой могли бы экстренно построить духоподъемную идею об освободительной войне.

Ни базы, ни внятного образа чужака-завоевателя. Украинский военный два дня сидел в окопе с нашими солдатами и вместе с ними стрелял, пока не понял, что это не ВСУ. Что может быть лучшей иллюстрацией к тезису о том, как украинцы воспринимают этот конфликт и почему им из него не раздуть отечественной войны?

Сегодня украинец на передовой видит по ту сторону людей, с которыми никогда не жил порознь и которых не может отличить от себя, а их оружие — от своего, он видит нас. Наши же военные видят западных наемников и западное вооружение, которым их пугали со времен холодной войны. Вопреки многочисленным россказням о боевом духе украинцев, наши военные больше мотивированы. Извините, но они на уровне первой сигнальной системы распознают чужака, а украинцы — нет, потому что перед ними нет чужака.

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» во Львове / РИА «Новости»

Одна седьмая миллиарда

Что мы имеем? Россия, в общем-то, обладает сильнейшим ядерным потенциалом, что совершенно точно защищает ее от прямого захвата и раздела. Нас в стране больше 150 миллионов человек, подавляющее большинство из которых готово перейти в режим отечественной войны или уже в него перешло. Меня саму в 2000-е стала раздражать спекуляция государства на символике ВОВ, однако теперь я вижу, что она внесла огромный вклад в способность общества мгновенно консолидироваться вокруг армии в час Х и разобраться, где чья сторона.

При таком раскладе вряд ли можно предсказать что-то однозначно. И уж тем более не время отчаиваться. Сто пятьдесят миллионов живых людей, выросших на героике Великой Победы и перешедших в режим отечественной войны делают исход этого противостояния с Западом непредсказуемым. Сто пятьдесят миллионов просто так не перешагнешь и не перепрыгнешь.

Участники шествия «Бессмертный полк» в Москве / РИА «Новости»

Не исключено, что скоро все закончится, и это случится ровно потому, что Запад зафиксирует необычайный подъем духа и готовность людей даже терпеть лишения ради победы. Он зафиксирует тот самый переход в режим отечественной войны, который, если к нему прилагается полторы сотни миллионов населения, может стать самым весомым фактором в противостоянии. Запад месяцами бил в разлад между обществом и властью, напирал на необходимость бунтовать, обижаться, возмущаться. А не получилось.

Даже самые недовольные не все уехали, многие остались и решили свои претензии к Кремлю отложить до лучших времен. До каких? До тех пор, пока не исчезнет угроза отечественной войны. Я точно знаю, что таких людей много, потому что сама к ним отношусь: все претензии потом. У меня ворох претензий, но я хочу, чтобы мы их решали один на один, без наемников НАТО за спиной и Виктории Нуланд на Красной площади. Это принципиально.

РИА «Новости»

Никто не был готов

Кажется, власть, еще до начала конфликта, поняла, что единственный и главный ее союзник — эти 150 миллионов людей, которые не хотят, чтобы их просвещали и облагораживали извне. И потому мы наблюдаем беспрецедентную именно для России прозрачность в освещении событий на фронте. Это предельный уровень, мы такого никогда не видели.

Вчера я включила передачу Владимира Соловьева, а там вполне открыто говорили о том, что Россия переоценила силы с Херсоном и что не просчитала заранее объемы помощи НАТО Украине, численности его наемников, что была череда провалов, однако надо терпеть и так далее.

Потери более или менее подсчитываемы. С первых дней о погибших, о похоронах бойцов регионы открыто сообщали на уровне правительств, публиковали фото с церемоний, хоронили открыто. Сводки о потерях с весны были достаточно правдоподобными. Теперь власть признает проблемы со снабжением армии, перегибами в военкоматах.

Наши люди не привыкли, что власть так с ними общается. Это подкупает и является огромным плюсом к мобилизационному потенциалу общества. Да, циркулирует множество слухов, опасений о договорняках и прочем. Но при иной степени открытости их было бы еще больше. С сильной натяжкой и условностью можно сказать, что между властью и населением сейчас достигнут некоторый консенсус. Для его сохранения важно, чтобы общество сплотилось, а власть сохраняла хотя бы призрачную открытость.

Что дальше будет при таком раскладе? Думаю, никто не знает. Но точно можно сказать, что оценивать перспективы мы должны исключительно на основе наблюдений за обществом и экономикой. Никаких инсайдов, утечек из Кремля и Минобороны не существует — в лучшем случае есть наблюдения военкоров и всяких активистов с линии фронта.

Российская политическая система давно не предусматривает никаких утечек, любой человек или институция, СМИ, которые будут утверждать, что обладают инсайдерской информацией об исходах СВО, заведомо лгут или введены в заблуждение: утечек оттуда нет, конструктивно они системой не предусмотрены. Поэтому надо просто пытаться понять, какой глубины и продолжительности конфликт выдержат наши армия, экономика и общество.

При включении режима отечественной войны выдержать они могут долго и много. Вполне вероятно, что как мы не предугадали масштабное участие в этом конфликте Запада, так и Запад не рассчитывал, что народ в России вдруг почувствует себя участником новой отечественной войны.