Чем обернутся поставки западного оружия Киеву. Колонка Ивана Новоселова | 360°

Эксклюзив 14 октября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber Запад не осознает риски, спонсируя Зеленского. Слабая Европа станет легкой добычей для бывших украинских бойцов Публицист Новоселов: слабая Европа станет легкой добычей для отслуживших украинцев РИА «Новости»

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Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» рассказал, действуют ли какие-либо меры контроля при отправке вооружений на Украину, чтобы предотвратить их попадание в руки местных олигархов, и чем спонсирование киевского режима может обернуться для Европы в будущем.

Недавно ФСБ арестовала в Подмосковье украинского диверсанта. У него нашли два ПЗРК «Игла». Есть вероятность, что мужчина планировал совершить теракт против гражданского или учебного самолета. Несомненно, украинцы и их западные спонсоры объявили бы его великим героем в случае успеха. Но как это связано с вопросом?

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Поставки вооружения на Украину практически не подвергаются жесткому контролю, за возможным исключением некоторых передовых вооружений, таких как пресловутые HIMARS. Никто не проверяет, сколько там «Джавелинов», действительно ли их теряют в бою или просто продают на сторону.

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Захваченный американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин» (Javelin). Фото: РИА «Новости»

Много месяцев на черном рынке предлагается огромный выбор практически любого оружия, поставляемого Киеву. По имеющимся данным, его можно приобрести и сегодня.

В даркнете есть много магазинов, а украинцы известны на черном рынке оружия еще со времен распада СССР. Цены довольно низкие, ассортимент — впечатляющий.

По анонимным сообщениям украинских военнослужащих, незаконная торговля оружием процветает на всех уровнях, от сержантов до генералов. Продается не только западное оружие — продается все. Легко списать вооружение как пришедшее в негодность, утерянное или уничтоженное в боях либо операциях, и никто не способен это проверить.

Запад уже поставил Украине оружия почти на 100 миллиардов долларов. Учитывая уровень коррупции в этой стране, можно легко представить, что хотя бы некоторые украинцы не устояли перед искушением «немного заработать».

Куда идет это оружие? Что-то покупают европейские и международные преступные группировки, пользуясь редкой возможностью пополнить свои арсеналы. Что-то покупают… русские. Правда, это относится только к новейшим образца вооружений. Летом российские разведслужбы сообщали, что им удалось приобрести HIMARS примерно за 900 тысяч долларов.

Однако большая часть идет в «горячие точки» по всему миру. Оружие с Украины всплывало в Боснии и Косово, на Ближнем Востоке, в Африке. Интересно, что был даже один случай продажи ПТРК NLAW с Украины на Аляске.

Фрагмент противотанковой управляемой ракеты NLAW, представленный на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР. Фото: РИА «Новости»

Существуют ли какие-то риски для стран, поставляющих это оружие Киеву? Не для США, они слишком далеко. Европейцы же даже не видят этих рисков, а тем более потенциальных рисков в будущем. Они не понимают, что большая часть этих вооружений осядет в Европе.

Если даже не сейчас, то когда конфликт завершится или украинская армия почувствует неминуемость разгрома. Более того, когда конфликт закончится, в преступном мире Европы могут произойти большие изменения, когда через границу поедут сотни тысяч украинцев с военным опытом и доступом к оружию для «воссоединения с семьями».

Даже если каким-то чудом Украина добьется «перемоги», все равно останутся люди, которые предпочтут «легкие деньги» и «красивую жизнь» в Европе тяжелой повседневной работе у себя дома. Это часто происходит в послевоенное время. Многие ветераны Вьетнама и Ирака в США, равно как и многие ветераны Афганистана и Чечни в России, так и не нашли себе место в гражданской жизни.

Богатая, процветающая и слабая Европа станет легкой добычей для украинских ветеранов, и им не сложно будет завоевать себе место в европейском преступном мире.

Причем преступность — не единственный риск. Не стоит забывать о терроризме. Что если следующий террорист с ПЗРК появится не под Москвой, а где-нибудь в окрестностях Берлина, Парижа или Лондона?

Олигархи тоже получают долю для своих частных армий, но Европе об этом можно не беспокоиться, ведь это оружие будет использовано для передела власти после того, как конфликт закончится.

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