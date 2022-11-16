Эксклюзив 16 ноября 2022, 19:43 Европа собралась обучать украинских военных. Что скрывается за этим на самом деле Публицист Новоселов: на поле боя всех иностранных наемников и солдат НАТО ждет сюрприз Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО во Львовской области, 2021 год / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейский союз объявил о запуске крупнейшей в своей истории миссии по военной подготовке, во время которой планируют обучить 15 тысяч украинских солдат. Основной центр миссии расположится в соседней Польше, а вспомогательная штаб-квартира — в Германии. Подробнее об этом — в эксклюзивной колонке публициста Ивана Новоселова для «360».

Реклама

Далее — прямая речь.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила на заседании в Брюсселе, что Берлин планирует обучить пять тысяч украинцев «разнообразным навыкам» к следующему июню.

Глава испанского Минобороны Маргарита Роблес сказала, что ее страна будет обучать 400 солдат каждые два месяца, всего 2400 в год. Франция объявила в прошлом месяце о планах по подготовке двух тысяч вэсэушников. Великобритания, Канада и США, все члены НАТО, уже тренируют украинских военных в Великобритании и на американской базе в Германии.

Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО во Львовской области, 2021 год / РИА «Новости»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который тоже присутствовал на встрече министров обороны стран ЕС, сказал, что «в связи с высокой сложностью современных вооружений и тактики, использующие их армии должны быть полностью обучены».

Среди прочего он не упустил возможности позлорадствовать об отводе российских войск из Херсона и объявить «победу» киевского режима неминуемой. Собственно, другого от него ждать и не стоило.

Теперь посмотрим на ситуацию стороны. Украина участвует в серьезном вооруженном конфликте, уже потеряла большую часть своей регулярной армии. С огромным трудом киевскому режиму удалось поставить под ружье несколько сот тысяч человек, и тут… они вдруг отправляют тысячи солдат в Европу поучиться на несколько месяцев, а то и на год. Хороший план?

Мы вряд ли когда-нибудь узнаем правду, но есть некоторая вероятность, что все эти заявления предназначены просто для отвлечения внимания. Всем известно, как режим Владимира Зеленского скрывает свои потери, а также о том, что большая часть потерь регулярных сил была замещена мобилизованными и иностранными наемниками.

Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл (слева направо), обвиняемые в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований / РИА «Новости»

Никакое волшебное «обучение НАТО» не превратит мобилизованного, а особенно мобилизованного одной из последних волн, не имеющего военного опыта, в профессионального оператора сложной техники и вооружений НАТО всего за несколько месяцев.

Так что стоит рассмотреть другую версию. Что если эти «украинские военные», которых будут «обучать», на самом деле военнослужащие стран Североатлантического альянса или наемники, проходящие короткий курс перед отправкой в бой на Украину?

Это вполне бы соответствовало общему лицемерию НАТО и коллективного Запада в этом конфликте. Что же, с обучением или без обучения, но на поле боя этих «украинских солдат» в любом случае будет ждать сюрприз.

Украинцам следовало бы помнить, что пригласить иностранных солдат на свою землю легко, а вот выгнать их оттуда может оказаться намного сложнее. Хотя идейным наследникам Степана Бандеры к этому не привыкать.

Время покажет, помогут ли им эти «ляхи» или присоединятся ко всем другим захватчикам, вступавшим на земли Западной Руси на протяжении веков.